BTS, Blackpink dẫn đầu top sao Hàn quyền lực nhất

Các ngôi sao lọt top thuộc các lĩnh vực thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình.... được công nhận với các thành tích chuyên môn, độ phủ sóng trên các phương tiện truyền thông, sự nổi tiếng trên các mạng xã hội, sự xuất hiện thường xuyên trên truyền hình cũng như thu nhập trong năm qua.

Không có gì ngạc nhiên khi nhóm nhạc 7 thành viên BTS giành vị trí quán quân. Sự nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu của nhóm nhạc nổi bật nhất Hàn Quốc hiện tại khiến họ vững chắc ở ngôi đầu mà khó có cái tên nào vượt qua được ở thời điểm này. Như vậy là từ năm 2020 đến nay BTS vẫn là đương kim quán quân.

BTS giành vị trí số 1 trong top 40 các năm 2018, 2020, 2021 và năm nay.

Trong khi đó, nhóm nhạc nữ 4 thành viên Blackpink đứng vị trí thứ 2 nhờ độ nổi tiếng khắp châu Á cũng như toàn cầu. Hồi tháng 3 vừa qua, bản hit How You Like That vượt mốc 600 lượt tải về trên Spotify sau 21 tháng phát hành khiến nhóm tiếp tục duy trì độ hot.

Lọt top 40 còn có nhóm nhạc thần tượng TWICE, ca sĩ Rain cùng nhiều diễn viên đình đám như: Park Seo Joon, Lee Jung Jae, Lee Ji Ah, Lee Min Ho, Kim Soo Hyun, Kim So Yeon, Park Shin Hye, Jeon Mi Do, Han So Hee, Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Park Bo Gum...

Blackpink hiện là nhóm nhạc nữ số 1 của Hàn Quốc.

Dưới đây là danh sách chi tiết

BTS

BLACKPINK

Son Heung Min

Ryu Hyun Jin

Lee Chan Won

Lee Seunggi

Lim Young Woong

Youn Yuh Jung

Yoo Jae Suk

Jang Min Ho

IU

Park Seo Joon

Jang Yoon Jung

Ahn Jung Hwan

Kim Yeon Kyung

Jeong Dong Won

TWICE

Lee Jung Jae

Lee Ji Ah

Lee Min Ho

Kim Soo Hyun

Suzy

Kim So Yeon

Park Eun Seok

Young Tak

Kang Daniel

Jeon Mi Do

Han So Hee

Song Hye Kyo

Son Ye Jin

Song Ga In

Rain

Park Shin Hye

Lee Seung Yoon

Lee Moo Jin

Irene Kim

Ahn Hyo Seop

Kim Hye Soo

Kim Hee Jae

Park Bo Gum

An Na