“Âm thanh vĩnh cửu” là chương trình hòa nhạc đặc biệt của hai nghệ sĩ piano trẻ Nguyễn Việt Trung và Ngô Phương Vi cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Nghệ sĩ piano Ngô Phương Vi

Cả hai nghệ sỹ trẻ Việt Trung và Phương Vi đang theo học các trường đại học âm nhạc hàng đầu châu Âu và Hoa Kỳ, đã đạt được những giải thưởng danh giá cũng như tham gia các buổi biểu diễn quy mô trong nước và quốc tế.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi là một trong số ít nhạc trưởng người Việt Nam đã và đang đảm trách vị trí nhạc trưởng của nhiều dàn nhạc giao hưởng tầm cỡ quốc tế. Tuy sống và làm việc ở Macedonia nhưng nhiều năm qua, Lê Phi Phi luôn trở về Việt Nam để tham gia các chương trình hòa nhạc, cống hiến cho nền âm nhạc cổ điển tại Việt Nam.

Với từng tác phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng bởi nhạc trưởng Lê Phi Phi, “Âm thanh vĩnh cửu” sẽ cống hiến cho khán giả yêu nhạc cổ điển tại Thủ đô những giai điệu bất hủ của các tượng đài âm nhạc như Mozart, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Claude Debussy. Hai nghệ sĩ piano tài năng Nguyễn Việt Trung và Ngô Phương Vi sẽ mang đến cho khán giả những màn trình diễn điêu luyện đầy cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp vĩnh cửu những tác phẩm âm nhạc kinh điển.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung

Nguyễn Việt Trung sẽ trình diễn tác phẩm Sonata in C Major K.330 của Mozart và Impromptu in C Minor Op.90 No.1, D 899 của F.Schubert. Còn Phương Vi sẽ mang đến cho khán giả những thanh âm của tác phẩm Variations sérieuses, Op.54 của Felix Mendelssohn và L'Isle joyeuse của Claude Debussy.

Những khán giả yêu thích nhạc giao hưởng sẽ được thưởng thức những giai điệu âm nhạc đa tầng khi thì sâu lắng, âm trầm, tao nhã, khi lại tràn đầy năng lượng với tiết tấu nhanh, sôi nổi, tạo điểm nhấn kịch tính, hấp dẫn người nghe từ đầu đến cuối.

“Âm thanh vĩnh cửu” là một trong những sự kiện âm nhạc đình đám mà Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tham gia tài trợ và tổ chức. Trước đó, “Ngân hàng xanh lá” đã làm nức lòng giới mộ đạo âm nhạc với đêm nhạc có sự góp mặt của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Richard Clayderman, Kenny G hay đại nhạc hội Light Up Viet Nam. Việc VPBank lựa chọn tài trợ cho đêm nhạc “Âm thanh vĩnh cửu” là món quà ý nghĩa mà ngân hàng muốn dành tặng cho công chúng Thủ đô đồng thời chung tay, góp sức khơi dậy và lan tỏa niềm đam mê âm nhạc cổ điển trong cộng đồng cũng như hỗ trợ, khuyến khích các tài năng âm nhạc trẻ.

Cùng với đêm nhạc “Âm thanh vĩnh cửu”, tháng 10 tới đây, VPBank cũng sẽ tổ chức sự kiện vì cộng đồng như giải chạy ,,VPBank Hanoi International Marathon 2023 (VPIM 2023) với quy mô 10.000 runner, nhằm mang đến nguồn năng lực tích cực cho cộng đồng và xã hội, tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh góp phần mang đến những giá trị tinh thần thịnh vượng cho người dân Việt Nam.

Phương Dung