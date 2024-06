Đen Vâu nhắc 2 tác phẩm văn học

Đen Vâu vừa phát hành MV Friendship, xoay quanh chủ đề tình bạn, với sự góp giọng của dàn đồng ca cũng là những người bạn của anh. Cảm hứng sáng tác bản rap đến từ chính hành trình âm nhạc của Đen Vâu khi được nhiều người giúp đỡ, động viên.

Đen Vâu nhắc đến tác phẩm văn học kinh điển Không gia đình của tác giả Hector Malot qua câu rap: “Như Remi cùng với Mattia, cùng lao vào đời và cùng chu du”. Anh mượn hình ảnh chú bé Remi, người bạn Mattia luôn giúp đỡ nhau vượt khó khăn để diễn tả một tình bạn đẹp.

Nam rapper cũng lấy hình ảnh cô độc của Đôn Ki-hô-tê trong tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha của tác giả Miguel de Cervantes Saavedra qua câu rap: “Không muốn làm Đôn Ki-hô-tê, phải lao vào đời đơn thương độc mã”.

Đen Vâu viết ca khúc để tôn vinh tình bạn.

MV đan xen hình ảnh từng thành viên trong ban nhạc ở những bối cảnh đồi cát khác nhau, kết hợp cùng cô gái múa uyển chuyển dưới hồ nước. Điều này ẩn dụ cho một tâm hồn tự do, khát khao kết nối với mọi người.

Chi tiết nhân vật chính tìm thấy chiếc thuyền và hồ thuỷ tinh với chú cá nhỏ tượng trưng cho việc tìm thấy hy vọng và ý nghĩa trong cuộc sống. Việc anh gặp gỡ những người bạn, cùng nhau đẩy thuyền xuống nước biểu thị sức mạnh của tình bạn.

Soobin (Soobin Hoàng Sơn) cũng vừa ra mắt MV Ai mà biết được, tiếp nối đoạn kết dang dở trước đó của MV giá như. Nam ca sĩ lần đầu kết hợp nữ rapper tlinh trong ca khúc hiphop, R&B, khai thác thế mạnh việc phát triển giai điệu, màu sắc cá nhân.

Ai mà biết được kể về vấn đề chung của cặp đôi khi yêu: Người thì đổ lỗi, người lại thấy bản thân hy sinh quá nhiều dù đối phương không thể cảm nhận. Dù tình yêu có nồng nhiệt, những bất đồng vẫn xảy ra.

Sự tương phản về hình ảnh trong MV.

Hình ảnh trong MV thể hiện sự tương phản, mặt trời phản ánh nhân vật nam, mặt trăng thể hiện nhân vật nữ, thể hiện tình yêu luôn có những quan điểm đối nghịch.

Soobin cũng ra mắt toàn bộ 10 ca khúc thuộc album đầu tay Bật nó lên, gồm: Intro, Dancing in the dark, Sunset in the city, Sẽ quên em nhanh thôi, giá như, Ai mà biết được, Bật nó lên, Heyyy, Luật anh, Lu mờ. Phần nhạc được sản xuất bởi giám đốc âm nhạc SlimV và ê-kíp gồm Touliver, Binz...

Tạo hình của Soobin trong album.

Thay vì chọn cố định một thể loại xuyên suốt album, Soobin muốn thể hiện nhiều màu sắc mà anh ấp ủ như pop - R&B, ballad, hip hop và afrobeat, đồng thời cho thấy khía cạnh khác của bản thân trong tình yêu.

Thái Trinh ra MV sau đám hỏi với chàng trai bí ẩn

Ra mắt MV ngay sau lễ ăn hỏi, Dung dăng dung dẻ là món quà Thái Trinh muốn dành tặng hôn phu cùng người hâm mộ trong sự kiện trọng đại của cuộc đời.

Bài hát thuộc thể loại R&B được viết mộc mạc, đưa người nghe vào thế giới tình yêu trong trẻo, tươi sáng, tránh xa cuộc sống bộn bề.

Thái Trinh trong MV.

Sau khi chia tay người yêu cũ, Thái Trinh viết bài này với ước mong gặp được một chàng trai bình thường, biết quan tâm, lo lắng cho cô, có thể cùng nắm tay dạo phố và tận hưởng tình yêu giản dị như bao người. Khi tìm được người đó - là chồng hiện tại, cô quyết định phát hành bài hát.

MV ngập tràn hoa và cây cỏ biểu thị thế giới nội tâm của cô gái khi yêu. Ở đó, cô say sưa làm việc cả ngày không biết mệt để chăm sóc khu vườn cùng cây cà chua đặc biệt. Nhờ công sức và tấm lòng của cô gái, cây đơm hoa kết trái tình yêu, trở thành con người và đáp lại tình cảm của người vun trồng.

Trích đoạn MV 'Dung dăng dung dẻ'

Freaky đảm nhận phần rap và đóng vai người làm vườn. Nhân vật của anh lại mang thông điệp không phải lúc nào cho đi tình yêu cũng được đáp lại tương xứng.

Thái Trinh sinh năm 1993, vừa tổ chức lễ ăn hỏi tại Thái Bình hôm 24/6. Cô che mặt chú rể vì anh không hoạt động showbiz, ngại lộ danh tính trước truyền thông.

Thái Trinh trong lễ ăn hỏi. Ảnh: FBNV

