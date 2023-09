Phòng thực hành đào tạo về an ninh mạng được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Xây dựng phòng thực hành an ninh mạng trực tuyến/trực tiếp tại Trường Đại học Nha Trang” (KOICA IBS). Dự án được phối hợp thực hiện bởi trường Đại học (ĐH) Nha Trang và Công ty TNHH DuDu IT (Hàn Quốc), dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Với kinh phí tài trợ 1 triệu USD, dự án thiết lập một phòng thực hành và hỗ trợ ĐH Nha Trang đào tạo về an ninh mạng.

Phòng thực hành mới được trang bị phần cứng và phần mềm tiên tiến gồm: 50 bộ máy tính để bàn, 100 màn hình, 3 máy chủ, 3 máy lưu trữ và máy chiếu chất lượng cao... Các phần mềm hỗ trợ thực hành được trang bị gồm: phần mềm ảo hóa, hệ thống quản lý học tập và nền tảng đào tạo an ninh mạng trực tuyến/trực tiếp… Giảng viên trường ĐH Nha Trang sẽ được tham gia các khóa bồi dưỡng về giáo dục và đào tạo về an ninh mạng do chuyên gia Hàn Quốc thực hiện. Khi đưa vào hoạt động, phòng thực hành sẽ phục vụ đào tạo về an ninh mạng cho khoảng 600 học viên là: sinh viên của trường ĐH Nha Trang và các trường đại học khác trong khu vực, các cán bộ làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng tại Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh giúp ích cho sinh viên, học viên, việc phối hợp thực hiện dự án KOICA IBS còn giúp nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy của ĐH Nha Trang trong lĩnh vực an toàn và an ninh mạng, đặc biệt trong bối cảnh trường đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số. Đặc biệt, phòng thực hành mới sẽ giúp trường dễ dàng triển khai các nghiên cứu khoa học, góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng.

“Tại Việt Nam, an ninh mạng hiện đang được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu của mọi cơ quan, tổ chức, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, ngân hàng sử dụng công nghệ tài chính số. Mặt khác, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, an toàn thông tin được chú trọng hơn… Vì vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực này tại các cơ quan, tổ chức ngày càng cao. Việc xây dựng và đưa vào hoạt động phòng thực hành đào tạo an ninh mạng sẽ giúp việc đào nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực an ninh mạng tốt hơn; phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh mạng tại Việt Nam trong thời gian tới”, đại diện trường ĐH Nha Trang bày tỏ.

Tấn Tài