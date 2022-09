Đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' chảy máu liên tục sau cắt bao quy đầu tại tiệm xăm

Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngày 1/9 thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận nam bệnh nhân B.M.H (38 tuổi, địa chỉ ở Hải Phòng) đến khám với tình trạng chảy máu ở "của quý". Sau khi khám bệnh, bác sĩ xác định vị trí chảy máu liên tục từ vết cắt bao quy đầu.

Bệnh nhân kể đã đến một cơ sở xăm hình nghệ thuật để cắt bao quy đầu bằng máy, người thực hiện không có chuyên môn y khoa. Sau cắt khoảng gần 1 tuần, vết mổ bị toác, rách da, chảy máu. Bệnh nhân đã được các bác sĩ Trung tâm Nam học cắt lọc da, làm sạch vết mổ và tạo hình lại vết mổ bằng vạt da kề cận. Sau 4 ngày, tình trạng vết mổ đã ổn định, bệnh nhân được xuất viện.

Các bác sĩ Trung tâm Nam học cho biết đã gặp rất nhiều trường hợp chảy máu, nhiễm trùng, vết thương khó liền... do thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu tại nơi không có chuyên môn, thậm chí có người mua dụng cụ về nhà để tự cắt.

Hẹp bao quy đầu là bệnh lý do da bao quy đầu không thể tuột xuống để lộ quy đầu "cậu nhỏ". Nguyên nhân do viêm dính da bao quy đầu với quy đầu hoặc sự hình thành vòng xơ bao quy đầu. Nếu vòng xơ quá hẹp hay không co giãn thì quy đầu không thể lộn ra được.

Bệnh gây tâm lý không tự tin cho người bệnh, dễ gây viêm nhiễm da bao quy đầu, nhiễm trùng tiết niệu, về lâu dài có nguy cơ vô sinh, ung thư dương vật, hẹp niệu đạo…

Hẹp bao quy đầu có thể gặp ở trẻ em và nam giới trưởng thành. Có những trường hợp, bệnh nhân hơn 80 tuổi đến khám nam khoa mới biết mình bị hẹp bao quy đầu.

Cắt bao quy đầu đơn giản là cuộc tiểu phẫu, thời gian tiến hành chỉ 30 phút, bệnh nhân được gây tê tại chỗ. Là tiểu phẫu nên bệnh nhân chảy máu ít, vết thương mau lành, có thể ra viện sau 4 - 6 giờ nằm theo dõi.

Những trường hợp bị hẹp da bao quy đầu hoàn toàn đều cần phẫu thuật để cắt da, còn nếu hẹp da không hoàn toàn nên tập lộn, giữ vệ sinh, có thể phối hợp dùng thuốc. Chỉ tiến hành phẫu thuật cắt bao quy đầu khi bệnh nhân thấy khó chịu, không giữ được vệ sinh hoặc đau khi quan hệ.