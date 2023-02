Tài xế ô tô 4 chỗ chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên

XEM CLIP:



Chiều 28/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4, Cục CSGT) đã lập biên bản xử phạt nam tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 26/2, tài xế Đ.V.C. (SN 1968, trú tại Võ Nhai, Thái Nguyên) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 20A-280.XX. Đến khu vực nút giao Thịnh Đán (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tài xế này bất ngờ điều khiển xe đi ngược chiều đường khiến ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên buộc phải phanh gấp tránh xảy ra tai nạn.

Ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Ảnh chụp màn hình)

Tài xế C. làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT)

Tại cơ quan công an, tài xế Đ.V.C. cho biết, do không thuộc đường, đi qua nút giao ra khỏi cao tốc nên mới đi ngược chiều như vậy.

"Tôi nhận thức được hành vi của mình là gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông trên cao tốc, sau lần bị phạt này tôi sẽ rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm", tài xế C. trình bày.

Với vi phạm trên, nam tài xế sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng và tước bằng lái xe 6 tháng.

Gần đây nhất, ngày 23/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã xử phạt một nữ tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Tại cơ quan công an, chị N.T.K. (trú tại Đông Anh, Hà Nội) cho biết, chị đi ngược chiều trên cao tốc do không chú ý biển báo. Với vi phạm trên, chị K. bị xử phạt từ 17 triệu đồng và tước bằng lái xe 6 tháng.