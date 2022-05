Đi thu hoạch lúa, một người dân ở TT-Huế bị sét đánh tử vong

Chiều tối 14/5, ông Hồ Đăng Minh - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người dân tử vong.

Theo đó, nạn nhân là anh Phan Lương Nhất (SN 1998, trú thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước). Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều cùng ngày.

Anh Nhất bị sét đánh tử vong khi đang đi gặt lúa. Ảnh minh họa

Theo Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phước, thời điểm trên, khi người dân địa phương đang gặt lúa thì trời xuất hiện mưa lớn cùng giông sét.

Trong lúc cùng chú ruột và vợ gom lúa chạy mưa, anh Nhất không may bị sét đánh trúng. Mặc dù đã được người thân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, anh Nhất mới cưới vợ và có con nhỏ hơn 1 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vào mùa vụ, anh Nhất và vợ thường đi chở lúa thuê cho người dân trong vùng.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh thấp nên từ chiều tối và đêm 15/5 đến ngày 17/5, trên địa bàn tỉnh này có khả năng xuất hiện một đợt mưa giông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, những ngày qua, chính quyền các địa phương đã tăng cường tuyên truyền công tác phòng tránh hiện tượng sét đánh qua hệ thống loa truyền thông ở cở sở để người dân có các biện pháp phòng tránh.

Quang Thành