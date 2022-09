Diamond Crown Hai Phong lấy cảm hứng chế tác từ viên kim cương lý tưởng

Từ 8 chuẩn mực hạng sang

Theo phỏng vấn của Kadence International với 5775 khách hàng trên 13 quốc gia và 98 thương hiệu, 08 yếu tố hình thành nên sản phẩm siêu sang gồm: Chất lượng; Sự khác biệt của sản phẩm; Di sản thương hiệu; Sự trường tồn; Vị thế; Tính độc tôn, khan hiếm; Giá trị cảm xúc và Giá trị trải nghiệm. Đây cũng là “kim chỉ nam” cho tiêu chuẩn và đẳng cấp của Iconic Diamond Collection - bộ sưu tập bất động sản (BĐS) biểu tượng đẳng cấp quốc tế tại Hải Phòng.

Kiệt tác Iconic Diamond Collection thuộc dự án Diamond Crown Hai Phong được kiến tạo tỉ mỉ theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: DOJI LAND

Nếu Shop Villa sở hữu hệ giá trị thương mại hoàn hảo với diện tích bề thế (tổng diện tích ba sàn hơn 300m2), vị trí kinh doanh độc tôn ba mặt tiền lớn, trải nghiệm tinh tế, khác biệt với mô hình mua sắm trong công viên (Shopping In The Park) và mua sắm trong không gian biểu tượng (Shopping In The Iconic)... thì Sky Mansions là tuyệt tác mang 08 giá trị sống lý tưởng dành riêng cho giới “trâm anh thế phiệt”, giàu sang bậc nhất phố Cảng. 20 căn dinh thự ngự trị trên tầng 38, 39 - nơi sống cao nhất tại Diamond Crown Hai Phong.

Chia sẻ về Iconic Diamond Collection, đại diện DOJI LAND cho biết, Shop Villa và Sky Mansions là sự cộng hưởng cân bằng, hài hòa của 08 tiêu chuẩn hạng sang để tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ. Biểu trưng cho sự kết hợp hài hòa đó, DOJI LAND đặc biệt lựa chọn viên kim cương siêu lý tưởng “8 trái tim & 8 mũi tên” làm hình ảnh đại diện, nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập. “Sẽ cần một câu chuyện dài để lý giải về hệ 08 giá trị theo đúng ngôn ngữ bất động sản, nhưng khách hàng chỉ cần vài phút ngắm nhìn viêm kim cương siêu lý tưởng và cảm nhận được tinh thần của câu chuyện ấy”, đại diện DOJI LAND nói thêm.

Đến giác cắt kim cương siêu lý tưởng

Ý niệm về kim cương siêu lý tưởng “8 trái tim & 8 mũi tên” được Marcel Tolkowsky, nghệ nhân cắt kim cương, nhà toán học người Do Thái khởi nguồn từ cách đây hơn 100 năm, gắn liền với kỹ thuật chế tác nhằm đảm bảo rằng mỗi viên kim cương sẽ sở hữu độ sáng lấp lánh tuyệt vời nhất.

Chất lượng kim cương đỉnh cao và sự kết hợp hoàn hảo giữa các mặt cắt tạo nên kiệt tác kim cương siêu lý tưởng “8 trái tim & 8 mũi tên”. Ảnh: DOJI LAND

Được khai quật từ những mỏ đá quý, mỗi viên kim cương tự nhiên áp dụng phương pháp cắt mài theo tiêu chuẩn của kim cương tròn 58 mặt cắt đối xứng hoàn mỹ. Độ tinh xảo được thể hiện ở kỹ thuật kết hợp hệ mặt cắt với nhau theo một công thức góc lý tưởng, đảm bảo khả năng chiết quang và phản xạ ánh sáng hoàn hảo.

Đỉnh cao và hoàn mỹ là điểm chung giữa BĐS biểu tượng và kim cương siêu lý tưởng. Ảnh: DOJI LAND

Theo DOJI LAND, trong 1 triệu viên kim cương, chỉ có 1% kim cương đảm bảo tiêu chuẩn để trở thành viên kim cương siêu lý tưởng “8 trái tim & 8 mũi tên”. Trong quá trình chế tác, những viên kim cương này cũng đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật xử lý khéo léo của những người nghệ nhân lành nghề nhất.

DOJI LAND dành tặng những chủ nhân danh giá của bộ sưu tập Iconic Diamond Collection 01 viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows 1 carat trị giá 250 triệu đồng. Chủ đầu tư cũng nâng cấp những đặc quyền dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa gồm:

- Quà tặng 40 thẻ Doji Elite Club hạng Diamond sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của Tập đoàn DOJI như hệ thống nhà hàng Jade Moon, khách sạn Best Western Sapphire Ha Long,...

- Các quà tặng đặc biệt dành riêng cho chủ nhân Sky Mansions: Trở thành khách hàng thượng lưu của TP Bank với thẻ TPBank Signature - đặc quyền tận hưởng phòng chờ thương gia của hơn 1.600 sân bay trên toàn thế giới, hoàn tiền không giới hạn cho các giao dịch chi tiêu và hàng ngàn ưu đãi khác; Cam kết 01 khu vực đỗ xe riêng cho mỗi gia chủ; Trải nghiệm riêng tư với thang máy riêng biệt dẫn thẳng tới không gian dinh thự trên cao.

Thông tin chi tiết liên hệ: Hotline: 18000 88896 Website: www.diamondcrownhaiphong.com Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hải Phòng Invest Đơn vị phát triển dự án: DOJI LAND Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh BĐS Weland Đại lý phân phối: Megahomes, Four Home, Vhomes, Moneyland, Diamond Land, Mai Viet Land, Địa ốc Hải Phòng DHP, VHS, Bhomes, Trustreal

Doãn Phong