Điểm đặc biệt bên trong hộ chiếu mẫu mới

Từ 1/7, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài.



So với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến khi được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò-đảo Lý Sơn...

Hộ chiếu mẫu mới có in các địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: Đức Phong

Hộ chiếu giữ nguyên kích thước theo tiêu chuẩn là chiều ngang 88mm, dài 125mm và dày trong khoảng 0.75mm nhưng màu sắc ỏ trang bìa đổi thành màu xanh tím. Đặc biệt, mẫu hộ chiếu mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Theo Bộ Công an, công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7 năm nay sẽ không có giá trị.

Ghi nhận tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an ở đường Trần Phú và hai cơ sở của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội cho thấy có rất đông người đến cấp mới và đổi hộ chiếu theo mẫu mới.

Rất đông người đến làm hồ sơ cấp mới và đổi hộ chiếu. Ảnh: Đức Phong

Một cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội cho biết, hôm nay là ngày đầu tiên tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu theo mẫu mới sau một tháng tạm dừng nên lượng người tăng đột biến.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7, công dân có thể làm thủ tục xin cấp hộ chiếu trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ dichvucong.bocongan.gov.vn.

Bộ Công an cho biết, dự kiến thời gian tới sẽ cấp hộ chiếu gắn chip để tăng độ bảo mật và giúp nâng độ tin tưởng của hộ chiếu Việt Nam.

Đoàn Bổng