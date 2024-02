Travellers' Choice Best of the Best là giải thưởng thường niên của Tripadvisor. Giải thưởng này được trao cho những điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận được lượng lớn đánh giá và ý kiến ​​vượt trội từ cộng đồng trong khoảng thời gian 12 tháng.

Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải Best of the Best, thể hiện mức độ xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch.

Cụ thể, ở hạng mục “Điểm đến hàng đầu thế giới”, thủ đô Hà Nội đứng thứ 4 và phố cổ Hội An (Quảng Nam) đứng thứ 10/25 điểm đến trên thế giới.

Mang nét đẹp cổ kính, thủ đô Hà Nội là điểm đến yêu thích của khách du lịch thập phương, đặc biệt là đối với những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Theo Tripadvisor, thủ đô ngàn năm văn hiến vẫn bảo tồn được khu phố cổ và những công trình kiến trúc thời thuộc địa, trong khi vẫn có chỗ phát triển các công trình hiện đại. Mặc dù không còn mang tên Thăng Long (rồng bay lên) nhưng quá khứ hào hùng vẫn hiện hữu như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò...

"Hồ nước, công viên, đại lộ rợp bóng mát và hơn 600 ngôi đền, chùa làm tăng thêm sức hấp dẫn của thành phố này. Du khách có thể dễ dàng khám phá thành phố bằng taxi", Tripadvisor gợi ý.

Ngoài ra, Hà Nội cũng là cái tên đứng đầu danh sách "25 điểm đến ẩm thực trên thế giới" của giải thưởng năm nay.

Đối với Hội An, trang này mô tả: “Nằm trên bờ biển miền Trung thuộc tỉnh Quảng Nam, Hội An từng là một thương cảng quan trọng của Đông Nam Á có từ thế kỷ 15-19, cho tới nay vẫn được bảo tồn tốt. Không chỉ vậy, đây còn là một điểm dừng chân phổ biến của những người du lịch bụi, đặc biệt đang trở nên nổi tiếng hơn với du khách nước ngoài. Vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, Hội An lung linh và đầy lãng mạn trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng đầy màu sắc truyền thống. Ngoài ra, phố cổ còn có những điểm tham quan nổi tiếng là Chùa Cầu và đền Quan Công”.

Trong khi đó, Vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh và thị trấn Sa Pa ở tỉnh miền núi phía bắc Lào Cai lần lượt đứng thứ 3 và thứ 5 trong hạng mục “Điểm đến thịnh hành”.

“Thị trấn chợ Tây Bắc Sa Pa đầy màu sắc và quyến rũ, được ví như một ốc đảo hoàn hảo giữa những chuyến đi leo núi vất vả hoặc tham quan ruộng lúa bậc thang gập ghềnh. Nhà thờ đá kiểu Gothic ở trung tâm thị trấn là tâm điểm chú ý của các du khách. Kiến trúc của công trình này chịu ảnh hưởng của các nhà truyền giáo người Pháp từng sống ở thị trấn trước đây. Ngoài ra, hãy chọn dùng bữa với các món ăn lấy cảm hứng từ Việt Nam hoặc châu Âu ở trung tâm thị trấn và đừng bỏ lỡ "chợ tình" diễn ra tối thứ Bảy hàng tuần”, Trip Advisor nhận xét.

Nền tảng hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới viết rằng du khách đến thăm Vịnh Hạ Long để có cái nhìn cận cảnh về các hòn đảo đá vôi và trực quan nhất về các đảo đá vôi, các khối đá và hang động tuyệt đẹp ở đây. Những kỳ quan này đã trải qua quá trình kiến tạo trong suốt nhiều thế kỷ. Bên cạnh đó, Tripadvisor còn gợi ý du khách nên thuê thuyền kayak hoặc tham gia một chuyến tham quan để khám phá cảnh quan kỳ vĩ nơi đây.

Vịnh Hạ Long cũng đứng thứ 2 trong 25 điểm đến thiên nhiên thế giới, còn Hội An đứng thứ 2 trong danh sách 25 điểm đến trong mơ cho tuần trăng mật.

Ở hạng mục “Điểm đến văn hóa”, thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế) đứng vị trí thứ 8.

“Huế nằm quanh sông Hương, con sông chia đôi kinh đô của triều Nguyễn. Có vô số di tích lịch sử không thể bỏ qua, đặc biệt là những địa điểm được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Các điểm tham quan có thể bao gồm Hoàng thành được trang trí công phu, Cầu Thanh Toàn đầy màu sắc, lăng mộ hoàng gia và Cố cung”, TripAdvisor cho biết.

Bãi biển An Bàng ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam và bãi biển Mỹ Khê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng lần lượt đứng thứ 5 và thứ 6 trong danh sách Giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best Beaches in Asia do độc giả bình chọn của Tripadvisor,

