Diễm Hương kể hậu trường cảnh nóng với bạn diễn kém 7 tuổi

Trong phim Garage hạnh phúc đang phát sóng, Bình An và Diễm Hương lần đầu đóng cặp với nhau. Hai diễn viên vào vai sếp và nhân viên có quan hệ tình ái. Quân (Bình An) dù đã có bạn gái ở nhà nhưng vẫn cặp kè với Cẩm Khê (Bình An). Trong tập 4 phát sóng tối 15/8 hai nhân vật này tiếp tục có cảnh lên giường với nhau. Tuy nhiên cảnh xuất hiện trên phim chỉ có tính gợi mở không hề dung tục.

Diễm Hương và Bình An trong cảnh phim 'Garage hạnh phúc'.

Diễn viên chia sẻ với VietNamNet, ở cảnh này cô và Bình An gần như không phải làm gì, chỉ... nằm thôi. Do vậy với cô, cảnh "giường chiếu" này khá đơn giản và không khó. Cả hai diễn viên đều đắp chăn và Diễm Hương thì mặc áo quây bên trong nên rất an toàn. Tuy nhiên, cảnh phim này lại nóng theo nghĩa đen vì hai diễn viên phải đắp chăn diễn trong môi trường nóng bức.

"Tôi mặc áo quây và có đồ bảo hộ đàng hoàng nên không có gì là nóng cả, chỉ là nóng hơn so với bình thường thôi. Tưởng là mình cởi đồ nhưng thực ra là không có cởi và rất kín. Chúng tôi phải tập trung làm vì thời tiết rất nóng, kể cả trong phòng có điều hòa cũng rất nóng, chưa kể lại còn phải đắp chăn nữa nên càng khủng khiếp. Do vậy chúng tôi quyết định làm thật nhanh để không mất thời gian. Và như anh Việt đã chia sẻ là một đúp ăn ngay cho 1 góc máy nên chúng tôi vẫn phải quay 3 lần cho 3 góc máy", nữ diễn viên chia sẻ.

Hình ảnh nóng bỏng của diễn viên Diễm Hương.

Kể từ khi kết hôn với diễn viên Hồng Quang, Diễm Hương từ chối các kịch bản không phù hợp, đặc biệt những vai có cảnh nhạy cảm. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nữ diễn viên phá lệ đóng cảnh nóng với bạn diễn nam, đặc biệt là bạn diễn kém mình tới 7 tuổi như Bình An. Từng đóng cặp với bạn diễn hơn tuổi với mô típ "phi công - máy bay" trong Những cô gái trong thành phố nên nam diễn viên tự tin thể hiện những cảnh khó cùng Diễm Hương trong Garage hạnh phúc.

"Thực ra trong phim này tôi diễn ăn ý với hơn với chị Diễm Hương. Có cảnh quay với chị Hương, tay chị ấy run bần bật thấy rõ khi diễn cảnh cởi cúc áo. Đến mức tôi phải hỏi: "Sao chị run thế? Rõ ràng là trước đây chị toàn đóng những vai đểu đến mức khán giả ghét, chị ngại gì?". Chị Hương bảo: "Chị ngại lắm". Lúc đó đạo diễn ra nói: "Thôi làm đi cho xong", Bình An chia sẻ với VietNamNet.



Diễm Hương cho hay khi tập phim phát sóng, chồng cô là diễn viên Hồng Quang do bận việc nên không xem. Cô tiết lộ cô và Bình An còn 2,3 cảnh nóng nữa, sẽ xuất hiện trong các tập tới của Garage hạnh phúc.

Diễm Hương và Bình An trong 'Garage Hạnh Phúc' tập 4

Quỳnh An