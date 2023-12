{"article":{"id":"2222664","title":"Điểm khác biệt của nồi chiên hơi nước thế hệ mới OLIVO SF16 Pro","description":"OLIVO cho ra mắt dòng sản phẩm nồi chiên hơi nước OLIVO SF16 PRO thế hệ mới với đầy đủ tính năng và đa dạng phụ kiện. Sản phẩm nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng khi đáp ứng mọi nhu cầu nấu nướng với 56 chế độ cài sẵn tiện lợi.","contentObject":"<p><strong>Phụ kiện đa dạng, tiện lợi </strong></p>

<p>OLIVO SF16 PRO được trang bị bộ phụ kiện đa dạng bao gồm: trục xiên, lồng đảo, giá chiên, khay hấp, khay đặc, dụng cụ lấy đồ. Với bộ phụ kiện này, bạn có thể dễ dàng chế biến đa dạng các món ăn từ món chiên/nướng, món hầm cho đến các món hấp. Đặc biệt với phụ kiện trục xiên có thể quay gà, vịt nguyên con ngoài giòn trong ẩm như ngoài hàng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image002-1118.png?width=768&s=xsIGGgEyMulRwk0XuD2R0A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image002-1118.png?width=1024&s=rhFvtzxQWuN5tWVCfuDUzw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image002-1118.png?width=0&s=YkT0-cZ4grFY1pfsap8Dqg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image002-1118.png?width=768&s=xsIGGgEyMulRwk0XuD2R0A\" alt=\"image002.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image002-1118.png?width=260&s=0Jyw1FIA77tQdkR2eQgPGg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p><strong>Dung tích 16L siêu lớn đủ cho cả gia đình </strong></p>

<p>Với dung tích này, bạn có thể thoải mái quay gà vịt nguyên con, nướng bánh pizza lớn, hoặc kết hợp phụ kiện để chiến biến nhiều món ăn cùng lúc giúp tối ưu và tiết kiệm thời gian nấu ăn mỗi ngày. Ngoài ra, ngăn chứa nước cũng có dung tích lên tới 600ml thiết kế nằm gọn trong khoang nồi, một lần thêm nước đủ quay hoặc hấp một con gà. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image003-1119.png?width=768&s=FefINpEYjZael7aA_T_PBQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image003-1119.png?width=1024&s=OWeAplY4X5JS1hUQcBUaMA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image003-1119.png?width=0&s=PNPYN-avnQNo01-9wQHM4Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image003-1119.png?width=768&s=FefINpEYjZael7aA_T_PBQ\" alt=\"image003.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image003-1119.png?width=260&s=um0B6DPYExMTVoEkQh3JBA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p><strong>Dải nhiệt rộng từ 30 - 230 độ C </strong></p>

<p>Dải nhiệt này phù hợp với đa dạng nguyên liệu. Bạn có thể dễ dàng chế biến các món ăn từ thịt, cá, rau củ, hầm tiềm… ở mức nhiệt độ cao; cho đến các món như lên men bánh, ủ sữa chua, sấy hoa quả… ở mức nhiệt độ thấp. </p>

<p><strong>56 chế độ chức năng cài đặt sẵn </strong></p>

<p>OLIVO SF16 PRO mang đến đột phá công nghệ hấp và chiên kết hợp, 4 tính năng trong 1 sản phẩm: hấp, chiên không dầu, chiên hơi nước, hầm. Sản phẩm có thể thay thế nhiều <a href=\"https://vietnamnet.vn/thiet-bi-nha-bep-tag15418246076752825472.html\" target=\"_blank\">thiết bị nhà bếp</a>, giúp người dùng nấu nướng dễ dàng nhờ 56 món ăn được cài đặt sẵn phù hợp với ẩm thực Việt. Chỉ cần sơ chế nguyên liệu, vào menu chọn chế độ việc khó còn lại “có máy lo”. </p>

<p>Đặc biệt, chế độ chiên hơi nước là sự kết hợp giữa chu trình hấp và chiên không dầu với công suất siêu lớn 2800W, nhờ đó mà món ăn vừa đạt độ vàng giòn bên ngoài vừa giữ được độ ẩm bên trong. Từ đó giúp việc nấu ăn trở nên nhanh gọn, giữ trọn vẹn dinh dưỡng, khắc phục tình trạng món ăn bị khô, quắt. </p>

<p>Không chỉ là một chiếc máy nấu ăn, OLIVO SF16 PRO còn có các chế độ đặc biệt như rã đông, khử trùng dao dĩa, chén bát… rất tiện lợi. </p>

<p><strong>Vật liệu cao cấp</strong></p>

<p>An toàn là tiêu chí đầu tiên khi chọn mua các thiết bị gia dụng nhà bếp để chế biến món ăn mỗi ngày vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các thành viên trong đình. Các sản phẩm đến từ thương hiệu OLIVO luôn đặt tiêu chí này lên hàng đầu. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image004-1120.png?width=768&s=hvX_dWeMAV8ZiZR15ejRvA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image004-1120.png?width=1024&s=7SvdzI-AEt8p2dInhZHxcQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image004-1120.png?width=0&s=r73JPVLZ0XnkrHGQzAdmyw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image004-1120.png?width=768&s=hvX_dWeMAV8ZiZR15ejRvA\" alt=\"image004.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image004-1120.png?width=260&s=9IxuLdjtFaEWJSrlsnhSfQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Khoang nồi và phụ kiện OLIVO SF16 PRO đều được làm bằng Inox cao cấp, chống gỉ sét, dễ dàng vệ sinh.</p>

<p><strong>Chế độ vệ sinh cài đặt sẵn </strong></p>

<p>Khi sử dụng <a href=\"https://vietnamnet.vn/noi-chien-khong-dau-tag11442775080672835162.html\" target=\"_blank\">nồi chiên không dầu</a>, có lẽ chị em ngại nhất là khâu vệ sinh. Với nồi chiên hơi nước chị em có thể xua đi nỗi lo này. Cơ chế phun hơi nước siêu nhiệt ở chế độ làm sạch sẽ làm mềm các vết dầu mỡ, vết bẩn cứng đầu ở mọi ngóc ngách trong khoang nồi giúp việc dọn dẹp sau nấu nhàn tênh. </p>

<p><strong>Thiết kế hiện đại, sang trọng</strong></p>

<p>Sở hữu thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và màu sắc trung tính, OLIVO SF16 PRO vừa tinh tế vừa nổi bật hứa hẹn là điểm nhấn ấn tượng trong gian bếp nhà bạn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image005-1121.png?width=768&s=yJjyvdgDsHLX1fDBDXvRPQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image005-1121.png?width=1024&s=Da6aaEvha9wpXuVF06ge3Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image005-1121.png?width=0&s=HThnqGN2HfIn70nbaA2VQg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image005-1121.png?width=768&s=yJjyvdgDsHLX1fDBDXvRPQ\" alt=\"image005.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/image005-1121.png?width=260&s=viDO7tJeW0eF5DMG1X0qZw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p></p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.5115%; text-align: left;\">

<p>Công ty TNHH Olivo Electronics Việt Nam chuyên cung cấp dòng sản phẩm gia dụng cao cấp thương hiệu OLIVO, tiện ích cho cuộc sống với dải sản phẩm đa dạng. </p>

<p>Tìm hiểu chi tiết về các sản phẩm gia dụng của OLIVO, khách hàng truy cập website chính hãng: https://olivo.com.vn hoặc liên hệ trực hotline 1900 63 83 82 (Nhánh số 1) để được hỗ trợ nhanh nhất.</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

