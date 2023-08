Qua đó, đơn vị đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Công an thị trấn Phước Cát hỗ trợ người già, tàn tật thực hiện kích hoạt định danh điện tử.

Phước Cát, huyện Cát Tiên là thị trấn thuộc diện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn với đặc thù là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Dẫu vậy, không quản thời gian, địa điểm, bất cứ nơi nào và ở đâu, các cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Phước Cát cũng luôn sẵn sàng, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh với tinh thần trách nhiệm luôn ở mức cao nhất.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tỉnh - Trưởng Công an thị trấn Phước Cát cho biết, ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 104 của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP huyện Cát Tiên, Công an thị trấn Phước Cát đã chủ động tham mưu UBND thị trấn kiện toàn lại toàn bộ tổ công tác các tổ dân phố, tiến hành đánh giá tổng bộ chỉ tiêu chưa thu nhận và chưa kích hoạt hoạt theo từng tổ dân phố, từ đó giao khoán chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ công tác.

Trong đó, đơn vị giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đồng chí chỉ huy đơn vị và chiến sĩ khu vực.

Đối với các trường hợp ở xa không thể về địa phương, để thu nhận hồ sơ, đơn vị đã chủ động rà soát cụ thể từng trường hợp để trực tiếp gọi điện thoại, hướng dẫn công dân tự tải App VNEID về để cài mức 1, hoặc ra công an nơi gần nhất để thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2.

Còn đối với các trường hợp vận động nhiều lần nhưng không hợp tác, đơn vị chủ động liên hệ gia đình của công dân để tác động, qua đó đa số các trường hợp trên đều thu nhận hồ sơ.

Riêng các trường hợp già yếu, bệnh tật khó khăn trong đi lại, đơn vị tiến hành rà soát đến từng nhà để thu nhận hồ sơ cho công dân; một số trường hợp đặc biệt công dân ở làng trẻ em SOS, đơn vị phân công cán bộ trực tiếp đến liên hệ để làm thủ tục cho công dân.

Ngoài ra, các trường hợp già yếu không sử dụng điện thoại, không có sim, đơn vị đã chủ động liên hệ phối hợp với Chi nhánh Viettel tại huyện Cát Tiên đi đến từng hộ gia đình có người già để hỗ trợ sim và tiến hành thu nhận hồ sơ.

Đến nay, Công an thị trấn đã tiến hành thu nhận và hỗ trợ sim cho khoảng 60 người già, yếu không có sim điện thoại.

Đặc biệt, đối với các trường hợp hiện đang tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại các địa phương, Công an thị trấn đã liên hệ gia đình, vận động mua sim để hướng dẫn số tham gia nghĩa vụ quân sự tự cài đặt mức độ 1; đồng thời, báo cáo lãnh đạo Công an huyện thành lập tổ công tác đi làm lưu động tại các địa điểm đóng quân để thu nhận hồ sơ mức độ 2 cho các chiến sĩ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Tỉnh, hiện, trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia dân cư ghi nhận Công an thị trấn Phước Cát đã thu nhận được 6.478 hồ sơ định danh điện tử (mức 1, mức 2) trên tổng số 6.548 công dân được cấp căn cước công dân, đạt tỷ lệ 98,93%.

Đối với 70 trường hợp chưa hoàn thành, Công an thị trấn đã thu nhận hồ sơ cho 42 trường hợp, hiện, hồ sơ đang chờ Cục C06 xử lý; 28 trường hợp không thể thu nhận với lý do có 17 trường hợp đi nước ngoài học tập, xuất khẩu lao động, 3 trường hợp chấp hành án, 8 trường hợp tâm thần, liệt giường nằm một chỗ, tàn tật.

Thượng tá Trần Đức An - Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Cát Tiên cho biết, nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử thay vì phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân, Công an huyện Cát Tiên đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNEID, tài khoản định danh điện tử.

Đến nay, trên địa bàn huyện Cát Tiên đã có thị trấn Phước Cát hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Đây cũng là điểm sáng trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Cát Tiên.

Đối với các xã, thị trấn còn lại, hiện, tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử cũng đạt ở mức cao và sẽ sớm hoàn thành trong thời gian ngắn tới.

Trong thời gian đến, Công an huyện Cát Tiên sẽ tiếp tục thu nhận hồ sơ định danh điện tử đối với các trường hợp phát sinh trong quá trình đăng ký thủ tục hành chính; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích của tài khoản định danh điện tử góp phần nâng cao nhận thức của người dân, hiểu rõ về các nhóm lợi ích khi đăng ký định danh điện tử...

Theo Hoàng Sa (Báo Lâm Đồng)