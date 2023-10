Chính xác

Hồ Assal là một miệng núi lửa ở miền trung tây Djibouti. Assal là một hồ nước mặn nằm ở độ sâu 155m so với mực nước biển, khiến nó trở thành điểm thấp nhất trên đất liền ở Châu Phi. Không có dòng chảy nào bắt nguồn từ hồ và do tình trạng bốc hơi cao, độ mặn của nước hồ cao gấp 10 lần so với độ mặn nước biển, khiến nó trở thành hồ nước có độ mặn thứ ba trên thế giới xếp sau hồ Don Juan và Gaet'ale.