Cụ thể, văn bản số 1727 do Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên Đặng Hải Triều ký ngày 20/5 có nội dung: "Qua nắm bắt dư luận, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có luồng dư luận đồn đoán với nội dung các lãnh đạo tỉnh liên quan đến các tập đoàn vi phạm pháp luật; công an khám nhà lãnh đạo tỉnh Điện Biên".

Văn bản số 1727 nêu: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp với Công an tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên và Công an các địa phương chưa thực hiện việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của bất kỳ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Điện Biên.

"Công an khẳng định, tin đồn trên là sai sự thật, không có cơ sở", văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên nêu.