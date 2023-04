Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường ĐH Vinh, cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường ĐH Vinh, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên cùng thầy cô giáo, học sinh đã đến thắp hương viếng em N.T.Y.N và chia buồn cùng gia đình.

Lãnh đạo Nhà trường mong muốn được trực tiếp lắng nghe ý kiến của gia đình học sinh sớm nhất có thể.

Trường THPT chuyên ĐH Vinh, nơi em N.T.Y.N từng theo học

Lãnh đạo Trường ĐH Vinh đã chỉ đạo Trường THPT Chuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan như phụ huynh, học sinh... để làm rõ các nội dung được phản ánh trên báo chí, mạng xã hội và các kênh thông tin khác. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo, rà soát tất cả các hoạt động giáo dục của Trường THPT Chuyên, sẵn sàng gặp gỡ, làm việc để lắng nghe ý kiến từ phía gia đình nữ sinh N.

Về phía Trường THPT Chuyên, ngay từ khi xảy ra vụ việc, trường đã tiến hành rà soát tất cả các hoạt động; xem xét những vấn đề do phụ huynh, học sinh cung cấp cũng như được phản ánh trên báo chí, mạng xã hội, phối hợp với cơ quan an ninh tỉnh Nghệ An để làm rõ sự việc.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy, ở lớp 10A15, hình thành 3 nhóm học sinh. Lúc đầu, học sinh N. thuộc nhóm thứ nhất, sau đó N. đã chuyển sang nhóm thứ hai. Học sinh của hai nhóm này không chơi thân với nhau. Còn các học sinh ở nhóm thứ ba chơi với học sinh ở cả hai nhóm còn lại.

Để phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan, đồng thời đảm bảo hoạt động bình thường của lớp 10A15, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh đã quyết định đình chỉ công tác chủ nhiệm đối với giáo viên Đặng Việt Hà từ ngày 18/4/2023.

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường ĐH Vinh cho biết, sau sự việc đau lòng xảy ra, một số học sinh, phụ huynh và giáo viên của trường phản ánh có nhận được tin nhắn đe dọa từ người lạ. Nhà trường đã báo cáo sự việc với cơ quan an ninh để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường Đại học Vinh, về những thông tin em N. bị cô lập, tẩy chay, bắt bỏ tiết, bị bạo lực học đường…, Trường THPT Chuyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 15/4, em N.T.Y.N (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh) đã tự tử tại nhà riêng. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng nữ sinh N. tự tử do bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.