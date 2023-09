Ngày 4/9, Công an huyện Tuy Phong cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Công an tỉnh về kết quả định giá tài sản 5 chiếc xe máy và tỷ lệ thương tích của các nạn nhân.

Theo đó, tổng trị giá tài sản thiệt hại là hơn 42,3 triệu đồng.

Nhận định ban đầu từ Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, 5 nạn nhân với tỷ lệ thấp nhất là 50% và cao nhất là 85%.

Hình ảnh ô tô tông 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. (Ảnh cắt từ camera)

Theo Công an huyện Tuy Phong, căn cứ vào tài liệu thu thập, lời trình bày của bị hại và những người liên quan, cơ quan điều tra nhận thấy chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Hào (16 tuổi, trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, người điều khiển ô tô gây tai nạn) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và người cha của Hào về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

"Phải chờ quá trình điều trị vết thương của các bị hại, sau khi bình phục tiếp tục giám định, nếu đủ tỷ lệ từ 61% đến 121% theo điều 260 BLHS, sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can", Công an Công an huyện Tuy Phong cho biết lý do.

Trước đó, vào sáng 2/9, ông N.C.T. (41 tuổi) điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS 60A-668.00, chở theo con trai là Nguyễn Chí Hào đi du lịch, lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai đi Ninh Thuận.

Khi đến địa phận huyện Tuy Phong, do mệt mỏi và buồn ngủ, ông T. đã giao xe cho Hào lái. Chạy được khoảng 5km, đến đoạn chốt đèn tín hiệu giao thông Km1604 +750m trên Quốc lộ 1, ô tô tông ngã 5 người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Hậu quả, 5 người đi xe máy bị thương, trong đó 1 người phụ nữ bị thương nặng. Ô tô BKS 60A-668.00 và 5 xe máy hư hỏng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, vụ tai nạn xảy ra lúc 6h34, nguyên nhân do Hào điều khiển ô tô không chú ý quan sát, gây tai nạn. Thiếu niên này không có nồng độ cồn và ma tuý.