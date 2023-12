{"article":{"id":"2222574","title":"Diễn biến vụ kiểm lâm tử vong trong rừng với 14 vết đạn hoa cải","description":"Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tập trung điều tra, làm rõ vụ Phó Trạm kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tử vong trong rừng với 14 vết đạn. Đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình kiểm lâm bị nạn.","contentObject":"<p>Đến cuối chiều ngày 4/12, gia đình cùng chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã tập trung lo xong hậu sự cho ông Nguyễn Kim Anh, Phó Trạm kiểm lâm số 2 của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk), người tử vong trong rừng với 14 vết đạn súng hoa cải.</p>

<p>Trước đó, thông tin ông Nguyễn Kim Anh tử vong trong rừng khiến người dân, đồng nghiệp tiếc thương. Các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, người dân trong xóm đã thăm hỏi, động viên thân nhân trước sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Kim Anh. Đồng thời mong muốn lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-duong-1-1-1606.jpg?width=768&s=WWBxhBeHLXLf0B89-56Akw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-duong-1-1-1606.jpg?width=1024&s=H10A5Qis6PfZYZrxGBY0cA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-duong-1-1-1606.jpg?width=0&s=yZ4KpunuGoP9gEmwtzY2sA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-duong-1-1-1606.jpg?width=768&s=WWBxhBeHLXLf0B89-56Akw\" alt=\"hai-duong-1-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-duong-1-1-1606.jpg?width=260&s=zBRYDfpRCeT8iSQrDSZU5Q\"></picture>

<figcaption>Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Anh. (Ảnh: CTV)</figcaption>

</figure>

<p>Ngay khi nắm được thông tin, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã thay mặt chính quyền địa phương đến viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Kim Anh 30 triệu đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo cơ quan chức năng phải nhanh chóng làm rõ vụ việc.</p>

<p>Ngoài ra, ông Y Nhuân Byă, Bí thư Huyện ủy Ea Kar cùng lãnh đạo UBND huyện cũng đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng.</p>

<p>Hiện nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Kim Anh vẫn đang được các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung điều tra, làm rõ.</p>

<p>Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 2/12, ông Nguyễn Kim Anh một mình đi xe máy tuần tra theo kế hoạch hàng ngày của trạm.</p>

<p>Ông Anh đã đi vào khu rừng giáp ranh giữa Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô với thôn Giang Đông, xã Ea Dah (huyện Krông Năng).</p>

<p>Đây là khu vực Trạm kiểm lâm số 2 thường chốt chặn để ngăn các đối tượng xâm nhập rừng săn bắn, bẫy bắt, khai thác lâm sản trái phép rồi đưa về khu vực thôn Giang Đông để tiêu thụ.</p>

<p>Trong khoảng thời gian từ 6 đến 8h sáng cùng ngày, do không thấy ông Anh về trạm, mọi người đã gọi điện nhưng chỉ thấy điện thoại đổ chuông, không ai bắt máy. Lúc này các các nhân viên trong trạm nghĩ ông Anh đi ăn sáng chưa về.</p>

<p>Tuy nhiên, đến khoảng 11h, qua nhiều lần gọi điện mà không thấy ông Anh nghe máy, mọi người đã tổ chức đi tìm tại các địa điểm mà trạm hay tuần tra, mật phục các đối tượng phá rừng...</p>

<p>Khi đến khu vực trạm thường hay cất xe để đi tuần tra rừng thì phát hiện xe máy của ông Anh và chìa khóa vẫn còn cắm trên xe.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4941562216548-cae09567467f4e8c3fea8da338d5aecb-1-1607.jpg?width=768&s=VjFUr-xogFIeA9l3YEOKtQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4941562216548-cae09567467f4e8c3fea8da338d5aecb-1-1607.jpg?width=1024&s=NSo35gpgyuH5abis-5wm-Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4941562216548-cae09567467f4e8c3fea8da338d5aecb-1-1607.jpg?width=0&s=pGlBTsPccSbY3iyjH2s_lQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4941562216548-cae09567467f4e8c3fea8da338d5aecb-1-1607.jpg?width=768&s=VjFUr-xogFIeA9l3YEOKtQ\" alt=\"z4941562216548-cae09567467f4e8c3fea8da338d5aecb-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4941562216548-cae09567467f4e8c3fea8da338d5aecb-1-1607.jpg?width=260&s=W3bEC3iNpk3azvONLML-CA\"></picture>

<figcaption>Trạm kiểm lâm số 2 nơi ông Anh làm việc. (Ảnh: CTV)</figcaption>

</figure>

<p>Lúc này, mọi người tiếp tục mở rộng tìm kiếm địa bàn xung quanh rồi đi theo các lối mòn vào Khu bảo tồn nhưng vẫn không phát hiện tung tích ông Anh.</p>

<p>Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm được một số người dân cung cấp thông tin, từ sáng sớm đã thấy xe ông Anh bỏ lại tại đây.</p>

<p>Đến hơn 13h, Trạm kiểm lâm số 2 đã báo cáo về lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Nhận được thông tin, lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã điều động lực lượng kiểm lâm của các trạm để tìm kiếm.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/lanh-dao-huyen-uy-uy-ban-ea-kar-tham-vieng-nan-nhan-n-k-a-1-1608.jpg?width=768&s=T9LNbAq9mUzbQuqi72JJbw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/lanh-dao-huyen-uy-uy-ban-ea-kar-tham-vieng-nan-nhan-n-k-a-1-1608.jpg?width=1024&s=j6cA8HJlRpkLd-E29-damg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/lanh-dao-huyen-uy-uy-ban-ea-kar-tham-vieng-nan-nhan-n-k-a-1-1608.jpg?width=0&s=0qoUq_fNzopePHXECT6uyQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/lanh-dao-huyen-uy-uy-ban-ea-kar-tham-vieng-nan-nhan-n-k-a-1-1608.jpg?width=768&s=T9LNbAq9mUzbQuqi72JJbw\" alt=\"lanh-dao-huyen-uy-uy-ban-ea-kar-tham-vieng-nan-nhan-n-k-a-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/lanh-dao-huyen-uy-uy-ban-ea-kar-tham-vieng-nan-nhan-n-k-a-1-1608.jpg?width=260&s=vKhK6N3Ac9ihymUN9y9mgw\"></picture>

<figcaption>Lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Ea Kar chia buồn cùng gia đình ông Anh. (Ảnh: CTV)</figcaption>

</figure>

<p>Đến khoảng hơn 15h, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông Anh nằm bất động tại một rẫy ngô của người dân nhưng đã tử vong.</p>

<p>Thông tin nhanh chóng được Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô báo lên cơ quan chức năng. Sau đó, các lực lượng Công an, VKSND, pháp y đã xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.</p>

<p>Sau khi khám nghiệm, cơ quan chức năng bước đầu xác định ông Anh bị bắn vào vùng bụng bằng súng tự chế, trên người có 14 vết thương do đạn gây ra.</p>

<p>Kết thúc khám nghiệm lúc 1h ngày 3/12, sau đó thi thể ông Anh được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.</p>

<article class=\"ck-cms-color-background-full type-4 vnn-template-noneditable\">

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Liên quan đến việc xem xét các chế độ với ông Nguyễn Kim Anh, Phó Trạm kiểm lâm số 2, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hoàng Giang cho biết, Sở đang chờ báo cáo, hồ sơ của các cơ chức năng về vụ việc.</p>

<p>Theo ông Giang, nếu các hồ sơ đủ điều kiện và xác nhận ông Nguyễn Kim Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ, Sở sẽ thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ theo quy định.</p>

</div>

</article>

