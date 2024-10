Bàu Bàng được biết đến là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của Bình Dương và đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhờ đó thị trường nhà ở cũng dần đổi mới với nhiều sản phẩm nổi bật, đáp ứng nhu cầu an cư tận hưởng cho người dân tại khu vực.

Nếu trước đây Bàu Bàng thu hút nhà đầu tư về sản phẩm đất nền hay khu dân cư ổn định ở mức đầu tư trung bình, thì nay, các khu đô thị khép kín với nhiều tiện ích cho cư dân ngay trong không gian sống được hình thành.

Vị trí kết nối đa năng

Tọa lạc tại đường Thiếu Niên 3, xã Trừ Văn Thố (Bàu Bàng) là khu vực có mối giao thông thuận lợi, khả năng liên kết vùng miền tốt, dự án Phúc An Ashita nằm giáp ranh tỉnh Bình Phước, đây là tỉnh có nền kinh tế năng động tại khu vực Đông Nam Bộ. Dự án kết nối với một loạt các khu công nghiệp lớn như: Chơn Thành, Becamex, Bàu Bàng và Mỹ Phước… với nhiều nhà máy, doanh nghiệp đang hoạt động. Từ đó kéo theo là hàng chục ngàn công nhân và chuyên gia sinh sống để làm việc.

Bên cạnh đó Phúc An Ashita còn liền kề các trường cao đẳng và trung cấp như trường Cao đẳng Nghề, trường Trung cấp Tôn Đức Thắng… nơi có đông đảo HSSV đang theo học.

Trục đường Thiếu Niên 3 kết nối với đường vành đai 4 giúp huyện Bàu Bàng liên kết dễ dàng với 5 tỉnh thành tại khu vực phía Nam gồm: Vũng Tàu - Đồng Nai - Bình Dương - TP.HCM - Long An.

Dự án Phúc An Ashita sở hữu hạ tầng thông thoáng. Ảnh: Trần Anh Group

Dự án Phúc An Ashita đồng thời sở hữu lợi thế khi là cửa ngõ giao thương với TP.HCM trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước, có các trục lộ giao thông huyết mạch của quốc gia chạy qua như quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, đường Xuyên Á. Vị trí của dự án Phúc An Ashita như một điểm trung chuyển giữa các tỉnh Đông Nam Bộ, giữa TP.HCM, Bình Dương với Bình Phước. Ngoài ra, dự án Phúc An Ashita cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng hơn 1h chạy xe, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Sở hữu nhiều lợi thế vượt trội

Cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu nhà ở của người dân, các chuyên gia và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bàu Bàng ngày một tăng cao. Vì lẽ đó, dự án Phúc An Ashita trở thành một lựa chọn lý tưởng bởi được đầu tư hạ tầng chất lượng với các tuyến đường nội bộ trải nhựa rộng 12 - 20m, kết nối trực tiếp với quốc lộ 13, hệ thống điện âm, nước âm cùng hạ tầng viễn thông đầy đủ.

Sức hút và điểm mạnh của dự án Phúc An Ashita còn nằm ở không gian xanh mát mắt, với nhiều mảng xanh, phân bố rộng khắp dự án, kết nối với nhau bằng những tuyến đường xanh, đưa cư dân đến với những giá trị sống hài hòa hơn. Đó là những giờ nghỉ ngơi, những ngày cuối tuần, gia đình, bạn bè quây quần bên hồ nội khu, trò chuyện và thưởng thức những bữa tiệc BBQ ngoài trời; thả bộ, chơi đùa cùng bé trên bãi cỏ hay hưởng thụ một không gian làm việc riêng tư tại khu cà phê hiện đại… Chủ đầu tư tin tưởng, trong tương lai, bất cứ ai cũng đều có thể tìm thấy những ý nghĩa cuộc sống tại Phúc An Ashita.

Không chỉ là không gian sống lý tưởng, Phúc An Ashita còn là kênh đầu tư thu hút nhiều nhà đầu tư bởi mô hình kết hợp giữa an cư và kinh doanh độc đáo, mang lại giá trị sinh lời kép.

Dự án được đầu tư chỉn chu, cam kết về pháp lý. Ảnh: Trần Anh Group

Theo chủ đầu tư, dự án gồm 435 căn, căn nhà phố được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu tân cổ điển sang trọng. Thiết kế dự án chú trọng đến sức khỏe của mỗi cư dân khi sinh sống tại đây, nên mọi không gian đều tràn ngập ánh sáng, mảng xanh mang lại bầu không khí thoải mái, thoáng đãng, tràn ngập năng lượng...

Trong tình hình thị trường khan hiếm nguồn cung như hiện nay, Phúc An Ashita là một dự án "hiếm có khó tìm" khi sở hữu hàng loạt ưu thế về vị trí, tiện ích, pháp lý… vừa đáp ứng nhu cầu sống cao cấp vừa là “con gà đẻ trứng vàng” cho các nhà đầu tư nhanh nhạy.

Chủ đầu tư công bố, hiện dự án đã hoàn thiện hạ tầng, các dãy nhà phố thương mại dần hoàn thiện, một số căn biệt thự cũng đã gần xong. Vì vậy, khách hàng xuống tiền lúc này có lợi thế có thể cho thuê hoặc kinh doanh ngay.

Dự án Phúc An Ashita hứa hẹn mang đến cơ hội hấp dẫn để tối đa hóa lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh nguồn cung bất động sản chất lượng trên thị trường Bình Dương đang có xu hướng tăng giá.

Tú Uyên