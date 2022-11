Ngày 25/11, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã tham gia vào buổi diễn tập thực binh cấp quốc gia (KN-21). Sự kiện do Uỷ ban An ninh hàng không chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải (GTVT); Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các sở, ban, ngành tổ chức.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các lực lượng ứng phó trực tiếp; tăng cường kiểm tra công tác phối hợp hiệp đồng và năng lực ứng phó của hệ thống đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Theo kịch bản diễn tập, một máy bay không người lái của tổ chức phản động thực hiện việc rải truyền đơn kích động, thực hiện hành vi xấu trên bầu trời tỉnh Đắk Lắk. Các đơn vị nghiệp vụ đã thực hiện việc ngưng hạ cánh một số chuyến bay thương mại đến sân bay Buôn Ma Thuột để bảo đảm an toàn.

Trước hành vi ngoan cố không chịu đầu hàng, lực lượng không quân chốt chặn gần sân bay Buôn Ma Thuột đã bắn hạ chiếc máy bay này.

Kịch bản gây chú ý ở phần tiếp theo: Thất bại ở bước một, nhóm tổ chức phản động đã kích động hàng trăm người dân tại TP. Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận thực hiện việc biểu tình tại một số tuyến đường. Nhóm cầm đầu đưa ra những bất cập trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 để lôi kéo người dân.

Lúc này, một số người dân đã bỏ hàng ngũ gây rối ra về nhưng bị nhóm cầm đầu tổ chức phản động đánh đập, đe dọa bắt quay lại. Nhóm biểu tình quá khích xô đổ cổng số 2 sân bay Buôn Ma Thuột, tràn vào sân đỗ máy bay.

Lực lượng cảnh sát cơ động đã được điều đến ngăn chặn sự quá khích, thuyết phục người dân quay về nhà.

Lúc này, nhóm quá khích ném đá, bùi nhùi lửa, đuốc tẩm xăng… vào lực lượng cảnh sát cơ động. Hàng trăm thanh niên tay cầm gậy, mã tấu liên tiếp tấn công hàng rào bảo vệ của các chiến sĩ công an. Thế trận chia nhỏ đám đông được triển khai cùng với bom khói, đạn hơi cay. Cuộc biểu tình bạo động tấn công sân bay bị dập tắt nhanh chóng trước sự trấn áp mạnh mẽ của lực lượng chức năng.

Trong lúc lực lượng chức năng đang dọn dẹp hiện trường, ổn định trật tự trong sân bay thì một nhóm khủng bố đi trên xe cứu thương lợi dụng sơ hở xông qua cổng số 2, khống chế nhiều con tin là cán bộ, nhân viên cảng vụ, người dân.

Yêu sách nhóm này đưa ra là cấp máy bay, tiền để chúng tẩu thoát. Đồng thời yêu cầu công an phải thả đồng bọn đã bị bắt để cùng tẩu thoát nếu không sẽ giết con tin. Để thị uy, nhóm khủng bố liên tiếp đánh đập con tin, thậm chí còn xả súng bắn chết một nhân viên. Trước việc bạo lực leo thang, thuyết phục không có kết quả, các lực lượng đặc nhiệm đã được điều đến, áp sát căn phòng nhóm khủng bố đang nhốt con tin.

Tuy nhiên, đài quan sát không lưu đã bị nhóm khủng bố chiếm và bố trí một tên canh gác. Các mũi tấn công không thể tiến vào, chỉ huy buộc phải hạ lệnh bắn tỉa tiêu diệt tên gác.

Sau khi đối tượng này bị bắn hạ, các mũi tấn công do lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bố trí từ nhiều hướng đồng loạt tấn công, như những gọng kìm ép sát chờ thời cơ đồng loạt đạp cửa tung bom khói, hơi cay vào khống chế, tiêu diệt và bắt giữ các phần tử khủng bố, hàng chục con tin được giải cứu an toàn.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia, đánh giá cuộc diễn tập KN-21 giúp nâng cao cơ chế phối hợp, điều phối các lực lượng tham gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không, sân bay; củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là mối quan hệ hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng công an, quân đội, ngành hàng không; hoàn thiện phương án tác chiến, rèn luyện kỹ năng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, kiểm tra phương tiện, vũ khí sẵn sàng ứng phó với các tình huống can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, bạo loạn, khủng bố có thể xảy ra.

Thảo Nguyên