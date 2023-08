Niềm đam mê nghiên cứu khoa học

Sinh ra và lớn lên tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, anh Phạm Duy Phước có thành tích nổi bật khi đi học, luôn là học sinh giỏi từ lớp 1-12. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, anh tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Điện - Điện tử, trường Đại học Quốc gia Chung Cheng (Đài Loan). Khi về nước, anh quyết định về với vùng đất Lâm Đồng để cống hiến năng lực của mình phát triển quê hương. Tháng 11/2021, anh được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Thủy điện Đồng Nai.

Anh Phước đang lập trình sáng kiến “Thiết kế chương trình AI nhận dạng, cảnh báo xâm nhập nhà máy điện hỗ trợ công tác quản lý vận hành”

Anh Phạm Duy Phước được phân về công tác tại tổ Thí nghiệm điện - phân xưởng Sửa chữa. Nhận thấy anh Phạm Duy Phước có kỹ năng, chuyên môn về mảng kỹ thuật lập trình điều khiển, lãnh đạo phân xưởng phân công anh nghiên cứu trong lĩnh vực này. Có cơ hội học hỏi, củng cố kiến thức và có tầm nhìn bao quát về hệ thống điều khiển nhà máy Thủy điện, ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ số, anh Phước đã tìm ra nhiều giải pháp, sáng kiến và công trình nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Chỉ với gần 2 năm làm việc, với bản tính chịu khó, làm việc trên tinh thần trách nhiệm, học hỏi nên anh Phước luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với kiến thức chuyên môn vững vàng, anh Phước thực hiện và cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Tổng công ty Phát điện 1 công nhận, điển hình các sáng kiến như: Thiết kế chương trình AI nhận dạng, cảnh báo xâm nhập nhà máy điện hỗ trợ công tác quản lý vận hành; Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn và hệ thống giao diện lập trình ứng dụng API (Application Programming Interface) phục vụ công tác chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Đồng Nai; Nâng cấp, cải tạo và số hóa thông tin hệ thống báo cháy máy biến áp chính T1 và T2, Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3...

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, các bài báo của anh cũng đã được đăng trên nhiều tạp chí trong nước và quốc tế. Anh Phạm Duy Phước là tác giả của bài báo “Forecast of Energy Consumption of Drying System According to the Environmental Temperature and Humidity on IOT by ARIMA Algorithm” được đăng trên tạp chí Applying New Technology in Green Buildings (AtiGB).IEEE 2021; bài báo “Temperature and Load Consumption Forecast in Smart Building on Foundation IOT by ARIMA Algorithm” đăng trên Journal Of Science And Technology: Issue On Information And Communications Technology. Anh còn vinh dự là tác giả cuả giải pháp công nghệ Xây dựng Big Data tại Công ty Thủy điện Đồng Nai và Giải pháp cách ly quang nhằm đảm bảo An toàn thông tin, được đại diện cho Tổng công ty Phát điện 1 tham dự triển lãm tại Hội nghị Khoa học và Công Nghệ Điện lực toàn quốc năm 2022.

Anh Phạm Duy Phước cho biết: “Tôi luôn quan niệm rằng, đã đi làm việc thì phải làm thật sự và cống hiến hết mình. Vì vậy, tôi luôn nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu. Có thể học ở bất cứ đâu, qua đồng nghiệp, qua internet, qua sách vở và đặc biệt công việc thực tế tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 - đây chính là ngôi trường lớn để tôi có thể vừa học vừa phát huy những sáng kiến của mình”.

“Cây sáng kiến mới” của Thủy điện Đồng Nai

Anh Phạm Duy Phước (thứ 2 từ trái sang) trình bày giải pháp công nghệ “Xây dựng Big Data tại Công ty Thủy điện Đồng Nai và Giải pháp cách ly quang nhằm đảm bảo An toàn thông tin” cho khách tham quan tại Hội nghị Khoa học và Công Nghệ (KH&CN) Điện lực toàn quốc năm 2022

Với tinh thần trách nhiệm, đức tính cần cù, chịu khó nghiên cứu, học hỏi, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, anh Phước luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của Công ty Thủy điện Đồng Nai nói riêng và Tổng công ty Phát điện 1 nói chung. Năm 2022, anh đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và giấy khen của Tổng công ty Phát điện.

Anh Phước cũng rèn luyện thể thao hàng ngày để nâng cao sức khỏe. Anh đã đạt giải nhất nôi dung bóng bàn tại Hội thao nội bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai 2023

“Phạm Duy Phước thực sự là “cây sáng kiến mới”, tiêu biểu cho thế hệ trẻ của Công ty Thủy điện Đồng Nai, của ngành Điện với tinh thần luôn hăng say lao động, học tập và không ngừng sáng tạo. Những thành công đạt được trong thời gian qua là nền tảng để Phước tiếp tục bứt phá và gặt hái thêm được nhiều thành tích, nhiều công trình nghiên cứu hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển của ngành Điện nói chung và Công ty Thủy điện Đồng Nai nói riêng”, đại diện Công ty Thủy điện Đồng Nai nói.

Quốc Tuấn