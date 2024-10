Khôi Trần với tạo hình vai công an trên phim.

Một ngày sau khi lên tiếng cảnh báo về việc bị mạo danh bị lừa đảo, diễn viên Khôi Trần cập nhật tình hình vụ việc với VietNamNet.

Anh nói: "Lúc trước tôi có ý định lên cơ quan công an để trình báo vụ việc kẻ lừa đảo mạo danh tôi. Nhưng sau khi làm việc với luật sư và có quá nhiều nạn nhân liên lạc, tôi đã quyết định không lên cơ quan công an trình báo mà sẽ thông báo cụ thể sự việc lên trang cá nhân. Tôi khuyên các nạn nhân hãy thông báo trực tiếp cho cơ quan chức năng và tôi sẵn sàng làm việc nếu có giấy mời của công an.

Còn về việc lập vi bằng thì khó bởi kẻ mạo danh tôi lấy tên là Nguyễn Văn Sơn không biết mặt mũi ra sao. Tuy nhiên, tài khoản Nguyễn Văn Sơn là có thật, theo đúng như các nạn nhân cung cấp cho tôi và chính tôi đã kiểm tra bằng cách thử chuyển khoản. Thời gian tới, nếu vẫn có người có hành động nhằm bôi xấu danh dự thì chắc chắn tôi sẽ thuê luật sư lập vi bằng để khởi kiện. Bởi tôi đã khẳng định mình không phải là Nguyễn Văn Sơn và không liên quan đến kẻ mạo danh lừa đảo trên. Do vậy nếu ai còn cố tình xúc phạm làm ảnh hưởng đến danh dự tôi sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp".

Khôi Trần và diễn viên Thùy Anh ở hậu trường phim "Chúng ta của 8 năm sau". Ảnh: FBNV

Nam diễn viên nói vẫn còn nhiều nạn nhân bị Nguyễn Văn Sơn lừa đang liên lạc với mình và anh không có thời gian giải thích với tất cả mọi người nên quyết định lên tiếng lần cuối cùng. "Tôi không có thời gian làm việc đó và việc này cũng ảnh hưởng tới tinh thần tôi rất nhiều. Tôi vẫn đặt trang cá nhân ở chế độ công khai để cảnh báo mọi người. Bất cứ ai có lời lẽ xúc phạm tôi sẽ block họ lập tức", Khôi Trần nói thêm.