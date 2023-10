Cha Chung Hwa sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim: Hạ cánh nơi anh, Điệu cha-cha-cha làng biển.... Ngày 11/10, IOK Company - công ty chủ quản của nữ diễn viên xác nhận Cha Chung Hwa sẽ làm đám cưới với doanh nhân trẻ tuổi ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 27/10 tới.

Vì chồng nữ diễn viên không thuộc giới giải trí nên công ty quản lý mong khán giả thấu hiểu và không tiết lộ thông tin chi tiết đời tư của chú rể. Lễ cưới sẽ tổ chức riêng tư. Danh tính của chú rể cũng được giữ kín hoàn toàn.

Cha Chung Hwa bắt đầu sự nghiệp từ năm 2005 với tư cách diễn viên sân khấu. Tuy nhiên, năm 2019 cô mới được biết tới rộng rãi nhờ vai diễn trong phim Hạ cánh nơi anh nổi tiếng khắp châu Á. Kế đến là một loạt phim truyền hình ăn khách như: Hotel del Luna, Mr. Queen, Hometown Cha-Cha-Cha, Why Her?, Itaewon Class, Hospital Playlist mùa 2, See You in My 19th Life... và gần đây nhất là series Song of the Bandits trên Netflix.

Cha Chung Hwa cũng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh ăn khách mà nổi bật nhất là Train to Busan (2016).

Cha Chung Hwa trong 'Hạ cánh nơi anh'

Lê Đỗ