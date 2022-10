Diễn viên Hàn và bạn gái thoát chết, bàng hoàng kể lại thảm kịch Itaewon

Ngày 31/10, tờ Newsis đưa tin diễn viên Yoon Hong Bin chia sẻ trên trang cá nhân sau khi thoát khỏi thảm kịch Itaewon. Tối 29/10, nam diễn viên đưa bạn gái đi chơi Halloween tại Itaewon. Đường phố rất đông đúc, anh và bạn gái bị xô ngã xuống đường nhiều lần nhưng may mắn thoát nạn. Nam diễn viên kể lại: “Bạn gái tôi bị đẩy ngã rất nhiều lần, tôi vừa đỡ cô ấy lên thì lại bị đẩy xuống. Tôi loay hoay một lúc lâu mới có thể đưa bạn gái ra ngoài”.

Sau khoảng 1 giờ, nam diễn viên và bạn gái mới thoát được ra bên ngoài thì thảm kịch bắt đầu xảy ra. Những người có mặt bị nạn đều trong tình trạng được hồi sức tim phổi, hô hấp nhân tạo ngay trên vỉa hè.

Nam diễn viên cùng bạn gái may mắn thoát khỏi thảm kịch Itaewon trở về.

Nam diễn viên cho biết: "Không có đủ cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường, chúng tôi đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân. Tôi hồi sức tim phổi cho 1 người suốt hơn 20 phút, bạn gái tôi cũng hô hấp và xoa bóp cho nạn nhân khác. Chúng tôi bật khóc và cầu nguyện tha thiết, chỉ mong họ sẽ tỉnh lại".

Yoon Hong Bin xúc động nhớ lại thảm kịch Itaewon.

Kể lại vụ việc, nam diễn viên không khỏi bàng hoàng. Anh cho biết nhiều người dân đã hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân trong vụ giẫm đạp, nhưng lúc đó không đủ đội ngũ y tế nên chỉ có 1 người tỉnh lại. Ngay cả người được nam diễn viên hô hấp nhân tạo cũng không qua khỏi. Anh tiếc nuối: "Mong rằng bi kịch này sẽ không bao giờ lặp lại nữa".

Yoon Hong Bin sinh năm 1994, bắt đầu đóng phim từ năm 2011. Anh xuất hiện trong nhiều bộ phim như : ''The Jingbirok: A Memoir of Imjin War", "Heart to Heart", "My Love", "My Family", "King's Dream",....

Theo tờ Korea Times cho biết các quan chức xác nhận 154 người chết (98 phụ nữ, 56 đàn ông) và 133 người khác bị thương tính tới 9h30 sáng 31/10. Hầu hết nạn nhân ở độ tuổi thanh thiếu niên. Một số người bị thương rất nghiêm trọng nên số ca tử vong có thể tăng thêm. Hiện tại, tất cả hoạt động giải trí ở Hàn Quốc bị ngưng lại.

Thắm Nguyễn