Diễn viên Kang Soo Yeon qua đời ở tuổi 56 sau 2 ngày nhập viện

Ảnh chụp Kang Soo Yeon tháng 10/2021.



Kang Soo Yeon là một trong những ngôi sao điện ảnh mang tính biểu tượng của màn ảnh xứ sở kim chi thập niên 1980-1990, là diễn viên đầu tiên mang về giải thưởng danh giá tại LHP quốc tế Venice cho Hàn Quốc vào năm 1987.

Cách đây 2 ngày cô bất tỉnh tại nhà riêng và được đưa vào viện. Gia đình Kang Soo Yeon cho hay nữ diễn viên qua đời vì xuất huyết não vào lúc 3 giờ chiều ngày 7/5 tại một bệnh viện ở phía nam Seoul. Lễ tang sẽ do ngành điện ảnh nước này tổ chức. Ông Kim Dong-ho, nguyên Giám đốc LHP quốc tế Busan đứng ra chủ trì.

Kang Soo Yeon sinh năm 1966 tại Seoul và bắt đầu đóng phim năm 4 tuổi. Cô đã tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đình đám và trở thành một trong những diễn viên nhí nổi bật nhất của Hàn Quốc. Năm 21 tuổi, Kang Soo Yeon giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Venice nhờ vai diễn trong phim The Surrogate Womb, trở thành diễn viên Hàn đầu tiên thắng giải tại 1 trong 3 LHP danh giá nhất thế giới.

2 năm sau đó, bộ phim Come, Come, Come Upward tiếp tục mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Moscow. Kang Soo Yeon được trao tặng biệt danh "ngôi sao đẳng cấp thế giới" kể từ đó. Thập niên 1990, Kang Soo Yeon tiếp tục góp mặt trong vô số bộ phim ăn khách như: The Road To Race Track (1991), Blue in You (1992), Go Alone Like Musso‘s Horn (1995), Girl’s Night Out (1998).

Năm 2001, Kang Soo Yeon góp mặt trong Ladies of the Palace của đài SBS, một trong những series phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất năm. Từ 2015-17, cô là đồng giám đốc LHP Busan.

Quỳnh An - Theo Yonhap