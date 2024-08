Cảnh phim "Mật lệnh hoa sữa".

Mật lệnh hoa sữa - bộ phim truyền hình tiếp theo của Đài Hà Nội với đề tài hình sự, khai thác hình ảnh chiến sĩ công an Thủ đô và tái hiện những kỳ án vừa bấm máy và lộ diện dàn diễn viên tham gia. Ngoài NSƯT Tạ Minh Thảo, Tuấn Việt... phim còn có sự góp mặt của NSƯT Kiều Anh.

Nữ diễn viên Phía trước là bầu trời mới đóng vai bà Hạ Lan thời trẻ trong phim Trạm cứu hộ trái tim. Cô không hề chia sẻ về vai diễn trong Mật lệnh hoa sữa nên hình ảnh của Kiều Anh trong trang phục công an ở hậu trường một cảnh quay khiến nhiều người bất ngờ. Trao đổi với VietNamNet, nữ diễn viên cho biết đây là lần đầu cô đóng vai công an.

Tạo hình vai diễn mới nhất của Kiều Anh.

Trong bộ phim truyền hình dài 40 tập để kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2024), Kiều Anh cho biết cô đóng vai đội trưởng đội trọng án nhưng khẳng định chỉ là vai nhỏ. Nữ NSƯT được đạo diễn mời thẳng vào phim mà không cần casting. Lần đầu đóng vai công an nhưng do anh trai ruột là công an chống tội phạm ma túy nên Kiều Anh trực tiếp nhờ anh phụ đạo để vào vai cho thật chuẩn.

Hiện tại nữ diễn viên mới đọc một phần của kịch bản và Mật lệnh hoa sữa mới bấm máy nên không rõ vai của mình về sau có dày dặn hay không, do vậy chưa thể tiết lộ thêm. Tuy nhiên vì là vai nhỏ nên Kiều Anh càng nghiên cứu kỹ và cố gắng để nhân vật lên phim thật ấn tượng.

Diễn viên Kiều Anh

Xuất thân là nghệ sĩ múa, dù chỉ là diễn viên tay ngang nhưng Kiều Anh tạo ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim như: Phía trước là bầu trời, Hai phía chân trời, Tình khúc Bạch Dương, Hồ sơ cá sấu, Ngày mai bình yên, Gia đình mình vui bất thình lình và Trạm cứu hộ trái tim. Vai Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình mang về cho nữ diễn viên sinh năm 1981 giải Diễn viên nữ ấn tượng của VTV Awards 2023.

Kiều Anh trong "Trạm cứu hộ trái tim" (nguồn VTV):

Ảnh: FBNV

