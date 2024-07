NSND Lan Hương đột ngột yêu cầu ê-kíp dừng tiểu phẩm của thí sinh vì vấn đề kịch bản:

Sáng 30/7, tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã diễn ra buổi casting phim Mật lệnh hoa sữa - phần 2 dự án phim Vì tình yêu Hà Nội. Sự kiện thu hút nhiều gương mặt trẻ triển vọng và yêu diễn xuất. Bên cạnh đó, còn xuất hiện các diễn viên quen thuộc trên truyền hình như: Trịnh Mai Nguyên (Hương vị tình thân), Hoàng Xuân (Đấu trí), Trúc Mai (Hãy nói lời yêu), Đức Khuê (Vui lên nào anh em ơi), Tuấn Việt (Trạm cứu hộ trái tim), Quốc Quân (Người phán xử)....

NSND Lan Hương nhận xét về các thí sinh.

Ngồi ở vị trí tuyển diễn viên ngoài đạo diễn Nguyễn Tất Kiên còn có nhạc sĩ Tiến Minh (Hướng dương ngược nắng) và hai nghệ sĩ gạo cội NSND Lan Hương và NSƯT Văn Báu - nam diễn viên chuyên trị vai công an trong series Cảnh sát hình sự. Đến nay, nghệ sĩ 72 tuổi vẫn được mệnh danh là người đóng vai công an nhiều nhất truyền hình Việt. Ông cùng đảm trách nhiệm vụ tìm ra các diễn viên đóng vai công an trong Mật lệnh hoa sữa.

NSƯT Văn Báu hiếm hoi xuất hiện tại một cuộc tuyển diễn viên.

Không chỉ có diễn viên tay ngang mà nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng hào hứng tham gia tuyển vai, trong đó có Tuấn Việt (Trạm cứu hộ trái tim)... Ngoài việc nhận xét, đánh giá thẳng thắn từng phần thi, NSND Lan Hương và NSƯT Văn Báu còn thị phạm, diễn xuất cùng các thí sinh, thậm chí đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ đến casting.

NSƯT Văn Báu không ngại tư vấn một thí sinh nên tham gia khóa đào tạo diễn xuất trước khi muốn làm diễn viên. Trong khi đó, NSND Lan Hương trực tiếp uốn nắn cách phát âm của một bạn nói ngọng. Thậm chí nữ diễn viên còn yêu cầu dừng tiết mục của một thí sinh là cựu tiếp viên hàng không vì kịch bản không liên quan đến nhân vật người này đang thi tuyển.

Diễn viên Tuấn Việt thử vai.

Khác với Hà Nội trong mắt em kể về 5 cô gái với tình yêu Hà Nội, Mật lệnh hoa sữa là phim truyền hình tiếp theo của Đài Hà Nội với đề tài hình sự, khai thác hình ảnh chiến sĩ công an Thủ đô và tái hiện những kỳ án từng được phá. Phim là câu chuyện về quá trình chiến đấu và những hy sinh thầm lặng, chiến công hiển hách của các chiến sĩ công an. Đó là những cuộc chiến đầy cam go với tội phạm, với cái ác, đồng thời cũng là cuộc đấu tranh với chính bản thân trong quá trình phá án, những bất cập nảy sinh từ nội bộ.

NSND Lan Hương diễn cùng một thí sinh là cựu tiếp viên hàng không.

Bên cạnh các kỳ án được tái hiện, bộ phim còn cho khán giả thấy góc nhìn đa chiều về hình ảnh người chiến sĩ công an đương đại thông qua đời sống cá nhân với đủ hỷ nộ ái ố và trên hết là tình yêu với thành phố, con người Hà Nội. Kịch bản Mật lệnh hoa sữa do Phạm Đình Hải và Vũ Phương Thảo đảm nhận. Phim dự kiến bấm máy vào giữa tháng 8 để kịp phát sóng đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2024).

Nhạc sĩ Tiến Minh tham gia tuyển diễn viên và đồng thời viết nhạc cho "Mật lệnh hoa sữa".

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mong mỏi sẽ tạo ra một series phim "thực sự Hà Nội", khắc họa cuộc sống bình yên của Thủ đô và những con người làm nên sự bình yên ấy.

Nghệ sĩ Văn Báu nhận xét sau khi một thí sinh casting:

Ảnh: HTV