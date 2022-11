Diễn viên Lan Phương, Hoa hậu Mai Phương xinh đẹp dự lễ bế mạc LHP quốc tế

Kết quả lễ trao giải Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 6:

- Phim dài xuất sắc nhất: Paloma của Brazil

- Phim ngắn xuất sắc nhất: Khu rừng của Páo của Việt Nam

- Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất: Đạo diễn Hamid Reza Ghorbani - Bộ phim Bone Marrow của Iran.

- Diễn viên nam chính phim dài xuất sắc nhất: Diễn viên Mahendra Perera, Priyantha Sirikumara, Hemal Ranasinghe, Darshan Dharamaraj, Ashan Dias, Suran Dissanayaka, Dasun Patirana - Bộ phim Maariya - Angel of the Ocean của Sri Lanka.

- Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất: Diễn viên Kiki Sena - Bộ phim Paloma của Brazil.

- Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim dài: Bộ phim Woman on the Roof (Người phụ nữ trên tầng áp mái) của Ba Lan và Thụy Điển.

- Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất: Đạo diễn Surya Shahi - Bộ phim Wheels on the Bus (Những bánh xe buýt) của Nepan.

- Đạo diễn trẻ triển vọng cho phim ngắn (từ 18 đến 35 tuổi): Đạo diễn Trương Thế Thiện - Bộ phim Hallway of Memorries (Hành lang ký ức) của Nga.

- Giải Mạng lưới Khuyến khích phát triển điện ảnh Châu Á (NETPAC): Bộ phim Kontrabida (Kẻ phản diện) của Philippines và bộ phim Bone Marrow (Ghép tủy) của Iran.