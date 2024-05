Nữ diễn viên Anya Taylor-Joy chọn chiếc đầm đỏ hiệu Mugler với những sợi dây da màu đen đan chéo chạy từ lưng đến mông cực kỳ táo bạo khi tới ghi hình chương trình The Late Show With Stephen Colbert tại Nhà hát Ed Sullivan ở New York City, Mỹ ngày 22/5.

Mỹ nhân sinh năm 1996 đang trong quá trình quảng bá cho bom tấn hành động Furiosa: A Mad Max Saga (Furiosa: Câu chuyện từ Max điên) trị giá 168 triệu USD ra rạp toàn cầu từ ngày 24/5.

Anya Taylor-Joy. Ảnh: GC IMAGES

Trong phim, Anya Taylor-Joy vào vai nữ chính Furiosa với tạo hình bụi phủi và vô cùng mạnh mẽ, khác hẳn bản thân ngoài đời. Nữ diễn viên được đánh giá lột xác hoàn toàn trong phần phim mới về Max điên với một vai diễn ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp.

Chiếc đầm người đẹp 28 tuổi mặc khi đi ghi hình nằm trong bộ sưu tập Thu/Đông của hãng Mugler được thiết kế táo bạo. Anya Taylor-Joy buộc tóc cao rất đơn giản và kết hợp giày cao gót màu đỏ cùng tông với chiếc váy ấn tượng.

Chiếc đầm phía trước kín đáo nhưng phía sau và bên hông thì hở bạo. Ảnh: GC IMAGES.

Nữ diễn viên được đánh giá cao với gu thời trang cá tính và táo bạo. Mỗi lần xuất hiện, Anya Taylor-Joy luôn khiến mọi người trầm trồ vì cách lựa chọn kiểu dáng và màu sắc trang phục, kết hợp với phụ kiện lạ mắt và lối trang điểm ấn tượng.

Anya Taylor-Joy đang là một trong những nữ diễn viên đắt giá ở Hollywood. Sau series phim The Queen's Gambit khiến cô nổi danh toàn cầu với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại Phim truyền hình ngắn tập ở Quả cầu vàng 2021, Anya Taylor-Joy tham gia lồng tiếng cho vai Công chúa Đào trong phim hoạt hình doanh thu tỷ USD The Super Mario Bros. Movie.

Anya Taylor-Joy diện đầm Dior khi ra mắt phim "Furiosa: Câu chuyện từ Max điên". Ảnh: PEOPLE.

Quỳnh An - Theo PEOPLE