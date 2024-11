12 thí sinh vừa tranh tài tại chung kết cuộc thi The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 ở TPHCM, dưới sự hỗ trợ của Hoàng Thùy, Hương Ly, Mâu Thủy, Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân. Chung cuộc, Xuân Thắng là Quán quân, danh hiệu Á quân 1, 2 lần lượt thuộc về Chip Nguyễn và Kang Chul.

Top 3 The Next Gentleman 2024.

Nguyễn Xuân Thắng sinh năm 2001 đến từ Hà Nội, cao 1,8m là người mẫu tự do và diễn viên. Anh từng lọt top 3 ở tập 2 và 4 của chương trình truyền hình thực tế The Next Gentleman 2024. Xuyên suốt cuộc thi, anh gây ấn tượng với phong thái tự tin, khả năng thuyết trình mạch lạc. Ở vòng thi ứng xử của top 5, anh chào bằng tiếng Hàn, trả lời thuyết phục câu hỏi liên quan đến đời sống xã hội.

Xuân Thắng ở phần thi ứng xử.

Tại đêm chung kết, 12 thí sinh trải qua các phần thi trình diễn trang phục thể thao, trang phục dạ hội (suit) và ứng xử của top 5. Dàn người đẹp tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 như Thuý Quỳnh, MLee, Triều Tiên, Hà Kino sánh bước cùng top 12 tại phần thi trang phục dạ hội (suit).

Các "quý ông" thể hiện năng lượng dồi dào, khoe hình thể săn chắc ở phần thi trang phục thể thao.

Dàn thí sinh The Next Gentleman và Miss Universe 2024 sánh bước.

Kang Chul, Hóa Trần (đội Mai Ngô), Lê Hoàng Long (đội Mâu Thủy), Xuân Thắng (đội Hương Ly) và Chip Nguyễn (đội luân phiên) lọt top 5. Xuân Thắng, Kang Chul, Hoàng Long được khán giả hò reo vì có phần trả lời ứng xử tốt, thí sinh người Séc gốc Việt - Chip Nguyễn trả lời bằng tiếng Anh còn Hoá Trần có phần lúng túng, căng thẳng.

Các giải thưởng phụ gồm: Supporter (người hỗ trợ) xuất sắc nhất: Mâu Thủy và Mai Ngô; Quý ông chụp hình ăn ảnh nhất: Hoàng Long; Quý ông được yêu thích nhất: Alex Kim; Quý ông có hình thể đẹp nhất: Hóa Trần, Quý ông có thể lực tốt nhất: An Duy; Quý ông có phong cách trình diễn tốt nhất: Khoai Vũ.

Ảnh, video: BTC