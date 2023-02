Vai diễn “để đời”

Năm 1994, bộ phim Oshin của truyền hình Nhật Bản lần đầu tiên lên sóng trên VTV gây ấn tượng với khán giả Việt Nam. Kobayashi Ayako vào vai cô bé Oshin 7 tuổi bị bố cho đi ở đợ vì nhà nghèo.

Mặc dù bị nhà chủ đánh đập, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, Oshin vẫn nhẫn nhục chịu đựng vì luôn nghĩ cho gia đình, mong bố mẹ và các em đỡ đói khổ.

Lúc đó, Kobayashi Ayako mới 11 tuổi và đây là vai diễn để lại dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Bén duyên với nghệ thuật khi mới 7 tuổi qua các chương trình giải trí thiếu nhi trên truyền hình, từ thành công của bộ phim Oshin, tên nhân vật cũng gắn liền với tên tuổi sự nghiệp và hình ảnh của Kobayashi Ayako.

Đến nay, mỗi khi nghe đến tên của cô, khán giả Nhật Bản đều nghĩ tới hình ảnh cô bé Oshin 40 năm trước. Sau thành công của Oshin, cô tiếp tục tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình như The firefly, A morning of farewell, Hotel new moon, Yuzu no Ha Yurete, Natsuzora... Năm 2013, cô xuất hiện trong phim Oshin phiên bản điện ảnh, vai bà chủ thuê Oshin nhỏ làm việc.

Phim Oshin của Nhật Bản:

Đường tình lận đận

Năm 1998, Kobayashi Ayako kết hôn với một kiến trúc sư. Cô không giải nghệ, vẫn nhận được sự ủng hộ của chồng trong việc hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 11 năm. Cả hai ly hôn trong yên bình và không có con chung.

Nguyên nhân hai người ly hôn do chồng cũ quá bận rộn, hay phải đi công tác xa, và tính chất công việc diễn viên của Kobayashi Ayako cũng tạo khoảng cách cho hai người.

Năm 2020, Kobayashi Ayako hẹn hò với diễn viên kém cô 4 tuổi - Ashida Shotaro. Cả hai quen biết khi diễn chung trên sân khấu 7 năm trước đó. Ashida Shotaro sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, bố và chị gái đều là diễn viên.

Ashida Shotaro hẹn hò với nữ đồng nghiệp Kobayashi Ayako.

Độc thân ở tuổi 51

Ở tuổi 51, cô sở hữu nhan sắc tươi tắn, trẻ trung rạng rỡ và vẫn độc thân. “Tôi hài lòng với cuộc sống tự do tự tại, chưa có ý định đi bước nữa”, nữ diễn viên trải lòng.

Hiện Kobayashi Ayako tham gia nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình nhưng chưa có vai diễn nào để lại ấn tượng như Oshin. Ngoài diễn xuất, cô còn thử sức ở vai trò MC.

Trên trang cá nhân, Kobayashi Ayako thường xuyên cập nhật hình ảnh đi leo núi vui vẻ cùng bạn bè và tận hưởng những thú vui như chơi đàn piano, ukulele, múa ballet cổ điển, diễn xướng kịch Nhật, pha trà đạo…

Những năm gần đây, Kobayashi Ayako đều đặn đóng phim, tham gia show truyền hình, diễn nhạc kịch. Ở tuổi 51, cô được nhiều khán giả nhận xét có gương mặt hiền hậu, luôn toát lên vẻ năng động.

Nữ diễn viên Kobayashi Ayako:

Thắm Nguyễn