So với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, Hữu Nghĩa có cuộc sống kín tiếng: "Nếu đặt lên bàn cân so sánh tên tuổi tôi kín tiếng và ít được quan tâm hơn. Nhưng tôi hiểu rõ bản chất công việc và định hướng lâu dài. Tôi có thể đi chậm một chút, miễn sau là đi an toàn, không chệch hướng hay phạm sai lầm là được".