Diễn viên Tùng Min lên tiếng khi bị tố hành hung quản lý cũ

Hôm 6/7, mạng xã hội xôn xao thông tin diễn viên Tùng Min hành hung quản lý cũ là anh Hoàng Anh trước đám đông. Theo chia sẻ của anh Hoàng Anh, Tùng Min và bà xã Pông Chuẩn hẹn anh ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà Tùng Min để giải quyết tranh chấp công việc thời họ còn làm việc chung.

Anh Hoàng Anh khẳng định bị diễn viên Tùng Min và người bạn hành hung trước sự chứng kiến của nhiều người. Nhờ sự can thiệp của nhân viên bảo vệ, Hoàng Anh đã đến công an phường An Phú, Quận 2, TP.HCM trình báo vụ việc và làm kiểm tra, chứng nhận thương tích tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Anh Hoàng Anh chứng minh dấu vết bị hành hung.

Hoàng Anh cũng chia sẻ, anh từng hỗ trợ Tùng Min rất nhiều trong công việc như cho mượn điện thoại để quay video làm hình ảnh, dùng mối quan hệ riêng để tìm công việc, tự chi trả chi phí đi lại, cho vay tiền... trước khi xảy ra tranh chấp hiện tại.

Sáng nay, 7/7, Khi VietNamNet liên hệ với diễn viên Tùng Min. Anh cho rằng những thông tin Hoàng Anh chia sẻ là một chiều. "Tôi không đánh người đàn ông ấy, đôi bên chỉ xảy ra việc giằng co. Tôi vẫn đang cho trích xuất camera ngay tại khu chung cư mình ở. Trong ngày hôm nay tôi sẽ đăng tải hình ảnh, clip trích xuất từ camera để mọi người nhìn nhận đúng về vụ việc không như lời người ấy nói", Tùng Min nói.

Nam diễn viên cũng nói thêm giữa anh và Hoàng Anh không có hợp đồng nên mối quan hệ chỉ là thử làm việc, không hợp nhau thì kết thúc. Những thông tin bên lề khác, Tùng Min từ chối bình luận, muốn dùng hình ảnh để chứng minh rõ hơn.

Diễn viên Tùng Min.

VietNamNet liên hệ công an phường An Phú, Quận 2, TP.HCM và được trả lời vụ việc được tiếp nhận và đang xử lý.

Tùng Min (tên thật Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1986) xuất thân là vũ công. Sau đó, anh tham gia nhiều bộ phim như Bước nhảy xì tin, Trại hoa đỏ, Bụi đường tinh khôi, Glee Việt Nam… Gần đây, anh tham gia chương trình Trời sinh một cặp.

Diễn viên kết hôn với stylist Pông Chuẩn (tên thật Đỗ Thanh Hoa) vào năm 2017. Pông Chuẩn cũng là một stylist có tiếng, từng làm việc chung với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

