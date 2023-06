Chương trình mang tới cơ hội mua sắm điều hòa Panasonic chất lượng với ưu đãi giảm tới 3 triệu đồng khi mua tại MediaMart. Bên cạnh đó, quý khách hàng còn được nhận thêm 6 ưu đãi khủng như: Tặng gói vật tư ống đồng và công lắp đặt trị giá 1.350.000 đồng; Tặng phiếu mua hàng trị giá 10 triệu đồng; Tài trợ trả góp 0% lãi suất; Thu cũ đổi mới giá thu hồi đến 2 triệu đồng…

MediaMart đón nhiều lượt khách mua sắm mỗi ngày. Ảnh: MediaMart

Panasonic là một trong những thương hiệu điều hòa bán chạy hàng đầu Việt Nam và được người tiêu dùng Việt yêu thích hiện nay. Điều hòa Panasonic không chỉ sở hữu mẫu mã sang trọng, độ bền tốt mà còn được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như công nghệ lọc khí Nanoe™X, Nanoe - G; công nghệ Inverter giúp tiết kiệm điện hay chế độ làm lạnh nhanh iAuto-X … được trang bị trên một số mẫu điều hòa nhiệt độ sau đây:

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 2HP-18.100BTU CS-XU18ZKH-8

CS-XU18ZKH-8 hiện đang được giảm tới hơn 6 triệu đồng, giá bán chỉ còn 23.990.000 đồng.

Với thiết kế hiện đại, sang trọng, đường bo cong mềm mại cùng điểm nhấn là đường viền bạc, điều hòa Panasonic CS-XU18ZKH-8 chắc chắn sẽ làm vừa lòng những ai yêu cầu cao về mặt thẩm mỹ. Đây cũng là sản phẩm cao cấp mới ra mắt năm 2023 của hãng, được tích hợp công nghệ lọc khí Nanoe™X thế hệ thứ 3 độc quyền.

Điều hòa Panasonic giúp bảo vệ sức khỏe

Chìa khóa giúp công nghệ này có thể làm sạch không khí chính là số lượng các gốc hydroxyl (-OH) chứa trong các hạt nanoe™ X. Công nghệ Nanoe™ X thế hệ 3 tạo ra số lượng gốc -OH cao gấp 100 lần, tương đương 48 nghìn tỷ gốc -OH mỗi giây so với công nghệ Nanoe™ ban đầu.

Khi chế độ lọc khí được bật, các phân tử Nanoe™ X thế hệ 3 siêu nhỏ sẽ nhanh chóng lan tỏa và phát huy hiệu quả làm sạch không khí trong phòng. Nhờ vậy, nanoe™ X thế hệ 3 sẽ làm ức chế virus, phấn hoa, mùi và chất dị ứng nhanh hơn gấp 4 lần, ức chế nấm mốc trong thời gian ngắn hơn đến 3 lần. Vì vậy, dòng điều hòa XU mới này của Panasonic sẽ là giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả và mang tới bầu không khí luôn trong lành, khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.100BTU CS-XU18ZKH-8 còn được tích hợp loạt tính năng tiên tiến: kết nối với điện thoại qua ứng dụng Comfort Cloud tiện ích, chế độ làm lạnh nhanh iAuto - X; tính năng tự làm sạnh giúp cho dàn lạnh luôn sạch sẽ; công nghệ tiết kiệm điện Inverter.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 2HP-17.100BTU CS-PU18XKH-8M

CS-PU18XKH-8M đang được giảm 4,3 triệu đồng so với mức giá niêm yết, giá bán ra chỉ 18.690.000 đồng.

Công nghệ Nanoe- G được tích hợp sẵn mang lại bầu không khí trong sạch

Điều hòa Panasonic CS-PU18XKH-8M là sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian có diện tích từ 20 - 30m2. Công nghệ Nanoe- G được tích hợp sẵn mang lại bầu không khí trong lành và sạch khuẩn, bụi mịn PM2.5 một cách hiệu quả.

Hơn thế nữa, sản phẩm này còn được Panasonic trang bị thêm loạt tính năng hiện đại như chế độ làm lạnh nhanh Powerful, chức năng hút ẩm giữ cho không gian được khô thoáng; tính năng hẹn giờ bật/ tắt tự động; công nghệ Inverter giúp tiết kiệm điện năng tối ưu.

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1HP-8.530BTU CS-XZ9ZKH-8

CS-XZ9ZKH-8 hiện đang được giảm hơn 4 triệu đồng, giá bán chỉ còn 14.990.000 đồng tại MediaMart.

Công nghệ lọc khí Nanoe™X thế hệ thứ 3 giúp khử mùi, diệt khuẩn

Điều hòa Panasonic 2 chiều CS-XZ9ZKH-8 sở hữu thiết kế sang trọng với đường viền bạc làm điểm nhấn đầy nổi bật. Sản phẩm được hãng tích hợp công nghệ lọc khí Nanoe™X thế hệ thứ 3 giúp khử mùi, diệt khuẩn trong không khí hiệu quả tới hơn 99% nhờ các hạt Nanoe ™X có chứa các gốc hydroxyl (-OH).

Đáng chú ý, theo thử nghiệm của tổ chức SGS Inc, nanoe™ X thế hệ 3 ức chế 98,81% hoạt động của virus bám dính chỉ sau 4 giờ đồng hồ. Không những vậy còn giúp giảm mùi khói thuốc lá xuống 1,7 mức chỉ trong vòng 30 phút, và ức chế đến 99% lượng phấn hoa chỉ trong vòng 3 giờ (kết quả khảo sát trong điều kiện phòng thí nghiệm).

Bên cạnh đó, sản phẩm này cũng được người tiêu dùng đánh giá cao bởi được tích hợp thêm loạt tính năng và công nghệ hiện đại như: tính năng làm lạnh nhanh, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch giữ dàn lạnh luôn khô ráo; tính năng sưởi ấm không khí vào mùa đông được người dùng đánh giá cao.

Hiện các sản phẩm điều hòa của Panasonic đang được bày bán tại các hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc. Thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mại, khách hàng có thể truy cập tại https://mediamart.vn/; hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 6788.

Bích Đào