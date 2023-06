Ngày 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những sai phạm liên quan đến sách giáo khoa, trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) cho biết, trong nhiều năm qua, tình trạng viết, in ấn, phát hành sách giáo khoa, nhất là về giá sách đã gây bức xúc rất lớn trong dư luận xã hội.

Ngoài ra, vấn nạn sách giáo khoa giả cũng khiến người dân bức xúc, dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã giao nhiệm vụ cho Cục C03 điều tra, xử lý những vấn đề liên quan.

Ngay sau khi lãnh đạo Bộ Công an giao, C03 đã chủ động xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ một số hành vi vi phạm, xử lý hành vi in ấn sách giáo khoa lậu. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng tập trung điều tra về giá thành, những dấu hiệu lợi ích nhóm trong sản xuất, phát hành sách giáo khoa.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục C03 - Bộ Công an.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vi phạm về đấu thầu. Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng nhận được kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ tuy nhiên những tài liệu này khá mỏng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chủ động trước khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm này của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hiện, cơ quan CSĐT đang điều tra làm rõ tình trạng phát hành những loại sách giáo khoa, trong đó có những bộ sách tham khảo, đồng thời tập trung chính vào giá thành sách giáo khoa quá cao, cao hơn mức sống của người lao động, nhất là người lao động nghèo.

Trước đó, tháng 2/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Thái, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".