Theo đó vào 15h35 chiều 11/3, tại nhà sách Bạch Đằng xảy ra sự cố cháy, điểm phát cháy tại khu vực góc phòng chiếu phim số 1 thuộc khu rạp chiếu phim, tầng 4 nhà sách.

Sau khi phát hiện cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở đã nhanh chóng hướng dẫn cho 12 khách xem phim và nhân viên kịp thời thoát ra ngoài an toàn và sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để chữa cháy. Đồng thời báo cho lực lượng cảnh sát PCCC.

Hiện trường vụ cháy

Khoảng 15 phút sau, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Vũng Tàu, Công an phường Rạch Dừa, lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự có mặt tại hiện trường tiến hành công tác chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự.

Quá trình triển khai chữa cháy, lực lượng chức năng không phát hiện có người bị mắc kẹt, bị thương trong đám cháy.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đám cháy trên tầng cao, khu vực cháy là rạp chiếu phim nhiều chất cháy, bốn mặt được bao kín bởi các thiết bị cách âm và trang trí, bên cạnh đó trên mái nhà được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.

Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã cơ bản khống chế (còn cháy âm ỉ), không cho cháy lan xuống tầng dưới và nhà lân cận.

Tuy nhiên, khó tiếp cận khu vực gốc lửa do đám cháy sản sinh nhiều khói, nhiệt độ đám cháy lớn nên phải đến 22h20, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ cháy do sự cố điện. Không có thiệt hại về người, nhiều tài sản trong nhà sách được di chuyển ra ngoài hạn chế thiệt hại.