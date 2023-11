Ngày 1/11, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết đang tiến hành làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị đánh hội đồng trên địa bàn xã Nhị Thành do xuất phát từ việc ghen tuông tình cảm.

Theo Công an huyện Thủ Thừa, sự việc này xảy ra vào lúc 11h40 ngày 23/10 tại nhà nghỉ T.P. ở ấp 7, xã Nhị Thành.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhị Thành đã xác minh được những người tham gia hành hung người phụ nữ. Công an cũng đã mời những người có liên quan và đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Người phụ nữ bị nhóm đối tượng kéo tóc, hành hung dã man ở Long An. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh hai người phụ nữ túm tóc, lôi kéo, đè đánh một phụ nữ.

Theo nội dung clip, một trong hai người phụ nữ đánh người liên tục la lối “mày giật chồng tao”. Người này còn liên tục nói với người tham gia đánh hội đồng là cởi đồ người phụ nữ kia. Nạn nhân bị túm tóc và liên tiếp bị đánh vào mặt nên không thể kháng cự.

Một người đàn ông là chồng của người phụ nữ tham gia đánh ghen đã chạy đến can ngăn lại. Người này giải thích là có sự hiểu nhầm, giữa anh ta và người bị đánh chỉ là đồng nghiệp, không có quan hệ tình cảm.

Qua xác minh, nạn nhân là chị C.T.T. ( 28 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa), hiện đang làm công nhân. Làm việc với cơ quan chức năng, chị T. khẳng định bị đánh ghen vô cớ. Nạn nhân yêu cầu lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người đánh đập mình và không yêu cầu giám định thương tật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.