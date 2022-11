Khởi tố gã trai đánh ghen, chặn ô tô đập phá giữa trung tâm TP.HCM

Công an quận 1, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Khắc Huy (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Huỷ hoại tài sản”.

Nguyễn Hoàng Khắc Huy thừa nhận, chặn đầu xe ô tô để đập phá là do ghen tuông khi bạn gái đi với trai lạ. Ảnh: CA

Đến nay, Công an làm rõ hành vi của Huy trong vụ chặn xe ô tô, đập phá để đánh ghen xảy ra tại trung tâm TP.HCM gần nửa năm trước. Do quá trình điều tra và giám định thiệt hại tài sản, đến nay Công an mới khởi tố, bắt giam Huy.

Theo điều tra, 0h30 rạng sáng 22/6/2022, chị H.T.D.P (23 tuổi, quê An Giang) từ một quán ở đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1 có nhờ anh N.M.N (24 tuổi) chở về nhà bằng ô tô. Lúc này, Huy cùng một người bạn tên Quý (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy ngang qua.

Khi chứng kiến bạn gái lên ô tô của trai lạ thì Huy nổi cơn ghen, yêu cầu Quý quay xe lại, đuổi theo. Chỉ một đoạn ngắn, Huy và Quý điều khiển xe gắn máy chặn đầu ô tô.

Huy xuống xe chửi bới, vung chân đạp vỡ bộ phận đèn phía trước. Huy yêu cầu bạn gái và anh N. ra khỏi xe, nhưng cả hai không đồng ý, chốt cửa lại ở bên trong. Huy bực tức lêo lên nắp ca pô dùng chân đạp nhiều lần làm vỡ kính chắn gió của xe.

Yêu cầu hai người ra khỏi xe giải quyết nhưng không được, trong cơn bực tức Huy mở cốp xe lấy một con dao khoét một lỗ trên kính chắn gió. Anh N. từ trong xe phản ứng. Tiếp tục sau đó, Huy đập phá ô tô ở nhiều vị trí.

Anh N. cố lái ô tô chạy thoát thì Huy, Quý lại dùng xe gắn máy đuổi theo và vài chục mét đã tiếp tục chặn đầu xe lần thứ hai. Huy cầm nón bảo hiểm đập nhiều phát khiến kính chiếu hậu bên trái xe bị hỏng.

Khi anh N. lách xe, rẽ vào đường Nguyễn Thái Học tẩu thoát, cả hai người này lại đuổi theo. Quý cầm lái xe máy đâm xe vào ô tô của anh N. để cản đường. Thấy xe máy của hai kẻ đánh ghen ngã xuống đường, anh N. đã lái xe thoát được và đến Công an phường gần đó trình báo vụ việc.

Từ lời khai của anh N., chị P., Công an nhanh chóng xác định Huy là một trong hai kẻ thực hiện vụ việc trên nên mời lên làm việc.

Bước đầu, Huy thừa nhận hành vi và khai báo, nguyên nhân là do phát hiện người yêu đi với trai lạ nên ghen tuông, không kiếm chế được. Về nghi can Quý thì Huy khai, mới quen chứ không biết về lai lịch, địa chỉ của người này.

Được biết, ô tô hiệu Mazda của anh N. ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.