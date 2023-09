Sáng 4/9, một nam thanh niên đã ném túi nilon chứa xăng vào trụ sở Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) nằm trên đường Bác sĩ Yersin (phường Hiệp Thành).

Khu vực nam thanh niên ném túi xăng vào trụ sở công an - Ảnh: X.A

Sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP. Thủ Dầu Một tiến hành công tác khám nghiệm, bảo vệ an ninh khu vực trụ sở trên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết hiện tại các đơn vị đang khẩn trương xác minh, điều tra, phối hợp với bệnh viện cấp cứu cho thanh niên này.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên đến trước trụ sở Công an TP. Thủ Dầu Một, sau đó ném một túi nilon chứa xăng vào chiến sĩ nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại cổng.

Khi bị khống chế, nam thanh niên này bất ngờ châm lửa đốt khiến cơ thể mình bị bốc cháy.

Phát hiện sự việc, các chiến sĩ công an đã tiến hành dập lửa kịp thời, tuy nhiên thanh niên này bị bỏng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.