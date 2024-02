Ngày 13/2, Công An TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ 1 thi thể một cô gái vừa phát hiện trên địa bàn.

Nạn nhân được phát hiện là chị Vi Thị T. (25 tuổi, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức). Đây là trường hợp mà gia đình trình báo đã mất tích trong những ngày Tết vừa qua.

Được biết, sáng cùng ngày, người dân phát hiện nhiều đoạn thi thể người ở khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức. Khi nhận tin báo, công an phong tỏa hiện trường để điều tra.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra (Ảnh: CACC)

Nhiều đoạn thi thể của nữ giới được phát hiện và công an đã xác định danh tính nạn nhân là chị Vi Thị T. Nhận định đây là vụ giết người phi tang xác, công an tập trung điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng, tạm giữ 1 nghi can ở cùng khu trọ với chị T. tại đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9).

Người này bước đầu thừa nhận giết người, cướp tài sản và phân xác phi tang.

Theo đó, chiều 8/2 (tức 29 Tết), nghi can chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn Tết và ở phòng cạnh đó trong dãy trọ, chị T. cũng chuẩn bị về quê. Thấy khu trọ vắng vẻ, nghi can có nhờ chị T. qua khiêng phụ đồ đạc. Lúc này, nghi can dùng hung khí tấn công, sát hại chị T..

Đáng nói, nghi can tiếp tục xâm hại thi thể chị T., cướp đi 1 số tài sản cá nhân, điện thoại. Nghi can đã phân xác nạn nhân rồi dùng xe gắn máy chở ra Khu công nghệ cao để phi tang.

Nạn nhân Vi Thị T.

Như đã thông tin, ngày 29 Tết, chị T. báo với gia đình là chuẩn bị về quê ăn tết. Tuy nhiên, gia đình chờ hoài không thấy chị về.

Gia đình tìm kiếm nhưng không thấy tung tích chị T. Đến trưa 30 Tết, gia đình chị T. chạy lên tận phòng trọ. Tại đây, họ phát hiện trong phòng vẫn có xe gắn máy, trên xe có treo các túi đồ mà chị T. chuẩn bị mang về quê. Tuy nhiên, ba lô cá nhân của chị T. thì không thấy. Chìa khoá xe cũng không tìm thấy trong phòng. Gia đình chị T. đã trình báo công an địa phương.