XEM CLIP:

Clip khiến nhiều người bức xúc, đề nghị cơ quan công an vào cuộc, xử lý nghiêm.

Clip ghi lại rõ cảnh người phụ nữ hành hung dã man thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ. Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ hung hăng đánh người giữa phố. Những hình ảnh trong clip thể hiện một người phụ nữ dùng tay đánh dã man, dùng chân đạp nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ nằm dưới lòng đường.

Người đàn ông đi cùng thì hành hung một số người xung quanh khi họ vào can ngăn, trong đó có một thanh niên cũng mặc áo xe ôm công nghệ và một cô gái. Sau đó, ông này cũng đánh đập người thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ đang nằm dưới đường.

Hiện trường xung quanh ùn tắc, nhiều người lên tiếng vì bức xúc.

Người đàn ông đi cùng thì giằng co, hành hung những người vào can ngăn. Ảnh: Cắt từ clip

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra trong thời điểm gần chuyển giao năm mới, lúc 23h30 ngày 31/12/2024 tại đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.

Công an phường Bến Thành phối hợp cùng Công an quận 1 đã vào cuộc xác minh. Bước đầu, công an đã mời những người liên quan lên làm việc để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.