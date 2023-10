Tối 2/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang giám sát, lấy lời khai của chị N.T.B.T. (21 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú ở địa phương) để điều tra vụ việc thi thể bé gái sơ sinh trong túi nylon có 2 vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Công an bước đầu xác định, chị T. là mẹ đẻ của bé gái sơ sinh xấu số.

Khu vực phát hiện thi thể bé sơ sinh cũng là nơi chị T. sinh sống. Ảnh: Linh An

Thông tin ban đầu, trưa nay, Bệnh viện quận Bình Thạnh tiếp nhận bệnh nhân T. với dấu hiệu vừa sinh con xong. Tuy nhiên, các y bác sĩ nảy sinh nghi vấn vì không biết con của chị T. đang ở đâu. Sau đó bệnh viện đã trình báo cơ quan công an.

Công an đã rà soát, xác định được nơi sinh sống của chị T. là căn nhà trong hẻm số 246 đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh nên tiến hành kiểm tra.

Tại căn nhà, lực lượng công an phát hiện túi nylon màu đen có dính máu, đặt trước nhà tắm. Bên trong túi nylon này có thi thể một bé gái sơ sinh với 2 vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra. Công an đã vào bệnh viện lấy lời khai đối với chị T. để làm rõ vụ việc.