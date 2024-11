Nam Youtuber ở An Giang đến quán karaoke An Phú quay video "khám phá" thì phát hiện thi thể đang phân huỷ, tưởng đó là ma-nơ-canh bị cháy. Anh kể lại cho chủ quán phở gần đó, nhờ trình báo công an rồi rời đi.