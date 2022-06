Điều tra vụ truy sát loạn xạ trong quán nhậu ở TP.HCM

XEM CLIP:

Hiện Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang điều tra, truy xét vụ việc nói trên. Công an bước đầu đã xác định những nghi can tham gia vụ truy sát và đang tiến hành mời làm việc.

Hiện trường là quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp.

Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện là H, 17 tuổi, ngụ quận Gò Vấp.

Theo thông tin ban đầu, tối 1/6, H. cùng một người bạn đến quán nhậu, có ngồi chung với một người bạn là nhân viên của quán. Lúc này, một nhóm khoảng 20 thanh niên kéo đến trước quán.

Một người đi vào quán, lên tiếng hỏi và xác nhận đúng là anh H. thì ra hiệu cho nhóm 20 thanh niên bên ngoài cầm hung khí xông vào truy sát.

Anh H. bị tấn công, tháo chạy vào một phòng trong quán và gục tại chỗ. Chưa dừng lại, nhóm thanh niên còn đập phá một góc quán rồi bỏ đi.

Anh H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ việc khiến những người có mặt trong quán, chủ yếu là các nhân viên, một phen khiếp vía.

Diễn biến vụ truy sát này được camera an ninh trong quán ghi nhận. Qua hình ảnh cho thấy, một đối tượng trong nhóm truy sát đã lấy luôn điện thoại mà anh H. để trên bàn.

Hiện Công an quận Gò Vấp đang mở rộng điều tra vụ việc.

Trường An