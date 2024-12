Hôm nay (17/12), Công an quận 1 phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm các tụ điểm kinh doanh mà đợt kiểm tra mới đây phát hiện có vấn đề.

Theo đó, tối 15/12 lực lượng Công an quận 1 phối hợp cùng công an các phường kiểm tra hành chính đột xuất một số tụ điểm kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Hoạt động tại một cơ sở kinh doanh "nhạy cảm" khi cơ quan chức năng kiểm tra hành chính bất ngờ. Ảnh: CACC

Tại tụ điểm vui chơi giải trí thuộc Công ty cổ phần New DC (số 148 đường Cống Quỳnh), cơ quan chức năng phát hiện hoạt động quá giờ quy định. Công an đưa 47 người nghi vấn về trụ sở.

Qua kiểm tra, phát hiện 4 người gồm 2 nam, 2 nữ có kết quả dương tính với ma tuý.

Ngoài ra, công an còn thu giữ tại cơ sở 7 bình khí cười, loại 47kg/bình.

Tại Công ty TNHH nhà hàng Em và Em Luxury (số 21 đường Bùi Thị Xuân), cơ quan chức năng phát hiện có vi phạm kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép. Công an thu giữ tang vật là các máy móc, thiết bị liên quan.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vi phạm để xử lý 2 tụ điểm trên.

Cùng thời điểm, lực lượng công an cũng kiểm tra 3 địa điểm khác như: điểm kinh doanh số 14 của Công ty CP Mvillage (số 157 đường Nguyễn Du), Công ty TNHH Dịch vụ vận hành quản lý nhà hàng khách sạn DQN (tại Tầng 1-8, số 13 đường Bùi Thị Xuân) và Chi nhánh The Noble Swan Hotel New World - Công ty TNHH The Noble (số 270 đường Lê Thánh Tôn).

3 đơn vị trên bị xác định vi phạm kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự mà chưa được cấp giấy đủ điều kiện. Ngoài xử lý các vi phạm hành chính, cơ quan chức năng có hình phạt bổ sung các cơ sở là đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 6-9 tháng.