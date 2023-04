Tối 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa tạm đình chỉ một cán bộ Đội CSGT Công an huyện Cẩm Mỹ vì liên quan tới vụ vợ chồng bấm được 4 biển số “siêu đẹp” tại Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

Người bị tạm đình chỉ công tác là trung úy N.A làm công tác đăng ký, cấp biển số xe.

UBND xã Sông Nhạn, nơi 2 người dân bấm được 4 biển số “siêu đẹp”. Ảnh: H.H

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao về việc tại Công an xã Sông Nhạn có 2 vợ chồng đến bấm 4 biển số xe máy đều ra những số “siêu đẹp”.

Người chồng bấm được biển số 60B6-888.89 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-888.86 cho xe SH150i. Người vợ bấm được biển số 60B6-888.88 và biển 60B6-888.68 cho 2 chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Yaz.

Ngày 29/3, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Ngày 31/3, Bộ công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo cụ thể về vụ việc và phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ xác minh, điều tra quy trình bốc số xe máy của đôi vợ chồng trên.

Ngày 1/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ trung tá P.T.X, phó trưởng Công an xã Sông Nhạn vì làm sai quy trình hướng dẫn đăng ký xe.