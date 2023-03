Anh:

Theo Oddity Central, The Holme được mệnh danh là “Nhà Trắng ở Regent’s Park” vì có quy mô đồ sộ và mặt tiền mang phong cách tương tự như dinh thự của Tổng thống Mỹ ở Washington DC. Dinh thự hai tầng có 40 phòng ngủ, 8 gara, một sân tennis, một phòng xông hơi khô, một thư viện và một “phòng ăn lớn” trên diện tích 4 mẫu Anh.

Dinh thự được nhà phát triển bất động sản người Georgia James Burton xây dựng vào năm 1818. The Holme từng là nơi ở của gia đình nhà Burton, trước khi nó được Đại học Bedford sử dụng trong vài thập kỷ. Nó trở thành nơi ở riêng vào những năm 1980, đã được rao bán nhiều lần và lần nào cũng có giá cao ngất ngưởng. Hiện tại, nó đang được bán với giá 250 triệu bảng Anh (300 triệu USD), mức giá cao nhất từng được đặt ra cho bất kỳ dinh thự nào.

Dinh thự 205 tuổi The Holme đang được rao bán với giá 300 triệu USD. Ảnh: Facebook

Theo các nguồn tin, Hoàng tử Abdullah bin Khalid bin Sultan al-Saud, một thành viên của Hoàng gia Ảrập Xêút, liên quan tới việc sở hữu dinh thự. Tuy nhiên, nó đã bị “xiết nợ” sau khi khoản vay 180 triệu USD đã hết hạn mà chủ nhân vẫn chưa trả được. The Holme cũng là tài sản giá trị cao nhất trong danh mục tài sản đảm bảo cho khoản nợ bên cạnh một ngôi nhà ở New York và một chiếc máy bay. Việc rao bán dinh thự cũng là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để thanh toán khoản nợ.

Theo tạp chí cao cấp Robb Report, The Holme đang là biệt thự đắt giá nhất được rao bán trong danh sách bất động sản trên toàn cầu. Truớc đây, danh hiệu “ngôi nhà đắt nhất” thuộc về căn hộ áp mái 3 ba tầng ở tòa nhà chọc trời Central Park Tower tại thành phố New York, Mỹ. Căn hộ này được rao bán vào tháng 9/2022 với giá 250 triệu USD.

The Holme được cho sẽ thu hút sự quan tâm của cả người mua trong và ngoài nước Anh. Nhiều người trong số họ có thể sẽ không tới sống trong dinh thự mà xem nó là một khoản đầu tư.

Về mặt kỹ thuật, The Holme vẫn đứng sau Villa Aurora, căn biệt thự hơn 500 năm tuổi ở Rome được rao bán trên thị trường bất động sản vào năm 2022 với mức giá 471 triệu euro (539 triệu USD). Tuy nhiên, mức giá cao như trên là do căn biệt thự có bức tranh vẽ trên trần nhà rộng 2,75m mang tên "Jupiter, Neptune và Pluto" do danh họa nổi tiếng Caravaggio vẽ. Riêng bức tranh này đã được định giá bán là 352 triệu USD.

Một số hình ảnh về dinh thự The Holme: