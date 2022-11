DJ Huy Ngô khuấy đảo sàn diễn thời trang

Tại đêm diễn thứ 3 trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2022, giám đốc âm nhạc - DJ Huy Ngô đã mang đến những giây phút ấn tượng với màn trình diễn nghệ thuật đương đại kết hợp giữa âm nhạc điện tử - thời trang với âm hưởng dân gian.

Mở màn đêm trình diễn là ca khúc chủ đề Cánh hoa bay do ca sĩ Ngọc Khuê thể hiện. Đây là ca khúc anh và Ngọc Khuê sáng tác riêng cho BST Hoa cúc và mặt trời Đại Việt của nhà thiết kế Vũ Lan Anh.

DJ Huy Ngô chơi nhạc tại Tuần lễ thời trang.

“Không gian, thời gian, lắng đọng. Quá khứ, hiện tại, đan xen, tan biến - cuộc đời mỗi con người chúng ta đều như một cánh hoa, chớm nở rồi vội tàn, chúng ta đều có cho riêng mình những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nhất và âm nhạc chính là cây bút chì giúp tôi vẽ nên những khoảng sáng, tối của cuộc đời.

Để nói về những giá trị của âm nhạc có lẽ sẽ rất dài nên tôi tâm niệm, hãy cứ để âm thanh bay đi trong gió, những tâm hồn đồng điệu sẽ tự tìm đến nhau. Mỗi bài nhạc đều đến với tôi như một cơ duyên, một cảm hứng, một thông điệp", JD Huy Ngô chia sẻ.

Chia sẻ vệ việc mang âm hưởng âm nhạc dân gian lên sàn diễn thời trang, DJ Huy Ngô cho biết, anh nương theo chủ đề của chương trình là Taste Of Heritage - Cảm hứng di sản. Anh tiết lộ còn mang theo 2 ca khúc chưa phát hành với tên gọi Eternity - Vĩnh hằng và Hoa nở muộn tới chương trình.

"Vĩnh hằng được tôi lấy cảm hứng chủ đạo từ nhã nhạc cung đình Huế. Dưới nền nhạc điện tử tôi sử dụng đàn tranh Việt Nam, sáo trúc, tiếng múa chén và một trích đoạn của “Lưu Thuỷ - Kim Tiền” để đưa khán giả quay ngược thời gian về triều đại nhà Nguyễn.

Bản hòa tấu quen thuộc của người Việt trong các lễ hội truyền thống ở khắp đất nước chúng ta từ hàng trăm năm qua được tôi tô màu trong Eternity. Với ca từ phóng khoáng, đơn giản, tôi muốn mang đến một trạng thái thư giãn và thả lỏng mà ở đó khán giả được thoát khỏi khái niệm về thời gian và không gian.

Âm nhạc của tôi là một cảm nhận không để cho suy nghĩ và nhận xét xen vào. Hãy để cho những rung động âm thanh trong không gian đưa chúng ta trở về với bản chất và đó chính là điều tôi muốn mang đến cho đời thông qua âm nhạc của mình”, DJ Huy Ngô chia sẻ.

Với Hoa nở muộn, tiếng côn trùng rì rầm trong đêm với tiếng chim hót đã khiến cho bức tranh ban đêm của chương trình thêm sức sống.

“Em như bông hoa nở muộn - câu hát duy nhất chỉ xuất hiện hai lần trong cả bài nhạc là sự xuất hiện bất chợt nhất của yếu tố con người trong “bức tranh phong cảnh” này. Tôi muốn người nghe lạc vào thiên nhiên mà ở đó ta bất chợt được thấy hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đậm sắc hương toả sáng trong bóng đêm.

Khoảnh khắc nhiệm màu đó tôi để dành riêng cho Vedette Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khép lại đêm diễn với bộ sưu tập Hoa cúc và mặt trời Đại Việt của NTK Vũ Lan Anh - La Sen Vũ", DJ Huy Ngô chia sẻ.

Được biết thời gian gần đây Huy Ngô - Ngọc Khuê đang ấp ủ dự án âm nhạc điện tử đương đại và đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng. Họ mong muốn mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm thanh mới, màu sắc dân gian đương đại của Ngọc Khuê kết hợp với âm nhạc điện tử thực sự rất mới mẻ.

Huy Ngô được nhắc đến rất nhiều trong các chương trình truyền hình thực tế như King Of Rap, The Voice Kid, Heineken Countdown, Music Like, Giai điệu kết nối với vai trò là nhà sản xuất âm nhạc.