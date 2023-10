Thực trạng đáng báo động về sức khỏe sinh sản của học sinh, sinh viên

Theo các bác sĩ, hiện nay, nhiều trẻ dậy thì sớm và quan hệ tình dục sớm, có nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Thực tế, những nguyên nhân như không có kiến thức về sức khỏe sinh sản, gia đình không quan tâm, bị lạm dụng hay không ít trường hợp đơn giản chỉ là tò mò đã khiến nhiều trẻ vị thành niên mang thai.

Thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cho thấy, mỗi năm cả nước có đến 1,2 - 1,6 triệu ca nạo, phá thai, trong đó 20% ở lứa tuổi vị thành niên. Báo cáo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc năm 2022 cũng chỉ ra rằng, Việt Nam thuộc nhóm 20 nước có tỷ lệ phá thai vị thành niên cao nhất thế giới, với khoảng 300.000 ca/năm, trong đó, có đến 30% là phụ nữ từ 15 - 19 tuổi, với 70% là học sinh, sinh viên.

Phá thai ở tuổi vị thành niên là nốt trầm khiến các em phải chịu nhiều áp lực

Hiện tỷ lệ nhóm thanh niên mắc HIV/AIDS khá cao. Có tới 70% người mắc HIV nằm trong độ tuổi từ 16-39 tuổi. Tính đến tháng 10/2022, theo báo cáo của Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), cả nước có 220.580 người nhiễm HIV còn sống; tích lũy từ năm 1990 đến nay có 112.368 người nhiễm HIV đã tử vong.

Đây là mối đe dọa rất lớn đến nền kinh tế trong thời gian dài vì giới trẻ là lực lượng lao động chính của xã hội. Không chỉ vậy, nó còn ảnh hưởng tới chất lượng dân số, sức khỏe thế hệ tương lai vì đây là độ tuổi kết hôn, sinh con; là gánh nặng cho nền y tế để đảm bảo xét nghiệm, điều trị và chăm sóc giảm nhẹ…, đặc biệt trong bối cảnh rất nhiều dịch bệnh như hiện nay.

DKT Vietnam - sứ mệnh bảo vệ và phát triển thế hệ tương lai

Kể từ năm 1993, DKT Việt Nam đã hợp tác với rất nhiều tổ chức trong nước và triển khai hàng loạt dự án, chương trình cung cấp các biện pháp tránh thai miễn phí, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản, phòng tránh HIV/AIDs và kế hoạch hóa gia đình.

Tháng 6/2023, DKT Vietnam đã tổ chức Chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho đoàn viên, sinh viên với chủ đề “Hành trình SV - OK” năm 2023 tại Quảng Bình và Bến Tre. Chuỗi chương trình có nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích như: Chuyên gia trao đổi và tư vấn cho sinh viên về tình dục an toàn, các biện pháp tránh thai hiện đại; Các CLB, các đội, nhóm thi tuyên truyền về sức khỏe sinh sản bằng các tiểu phẩm; Phát bao cao su và thuốc tránh thai miễn phí cho sinh viên và người dân tại khu vực diễn ra hoạt động…

Chương trình “Hành trình SV - OK” được hưởng ứng bởi đông đảo các bạn sinh viên

Cuối tháng 8 vừa qua, DKT Vietnam cũng đồng hành cùng Hội nghị khoa học chuyên ngành Sản phụ khoa năm 2023. Và ngay trong tháng 9, Hội thảo chia sẻ về phòng tránh thai dành cho các bạn sinh viên trường FPT Polytechnic và Đại học Dược Hà Nội được DKT Vietnam sáng tạo và tổ chức thành công.

DKT Việt Nam tuyên truyền và phổ biến các phương pháp tránh thai chất lượng cao, giá thành hợp lý

“Sự kiện này đã mang lại cho em cơ hội học hỏi quý báu để hiểu rõ hơn về sức khỏe sinh sản và các phương pháp cũng như cách sử dụng các phương pháp tránh thai. Em cảm thấy tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định về tương lai của mình”, em Nguyễn Kim Sơn, sinh viên trường FPT Polytechnic chia sẻ sau khi tham gia hội thảo.

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập DKT Vietnam vừa được tổ chức long trọng tại Hà Nội

Nổi bật trong tháng 10 này, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập DKT Vietnam được tổ chức hoành tráng nhằm tri ân, chia sẻ chặng đường phát triển của đơn vị tới các đối tác chiến lược, khách hàng và các hội ban ngành liên quan.

Từng hoạt động tại buổi lễ đều thể hiện sự kết nối của DKT với văn hóa Việt

Đại diện DKT Vietnam chia sẻ: “DKT sẽ tiếp tục phát triển một lối sống tự do, an toàn và hạnh phúc hơn cho người dân nơi đây. Qua chặng đường 30 năm và hơn thế nữa, những chương trình và hoạt động tiếp thị xã hội năng động của chúng tôi chính là cầu nối giúp DKT Vietnam cung cấp cho các cặp đôi những lựa chọn an toàn và hợp lý để thực hiện kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS, giúp họ xây dựng một tương lai hạnh phúc và khỏe mạnh”.

Doãn Phong