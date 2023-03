Sáng 24/3, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội CSGT- Trật tự (Công an quận Hoàng Mai) và Công an phường Đại Kim đã ra quân xử lý hàng loạt ô tô đỗ dàn hàng ngang chiếm lòng đường Nghiêm Xuân Yêm.

Từ 7h sáng, khi lực lượng chức năng có mặt tại đoạn đường trước Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, ghi nhận hàng chục ô tô đỗ thành hàng 2, hàng 3 kéo dài hơn 500m. Nhiều đoạn, ô tô đỗ chiếm quá nửa lòng đường gây cản trở giao thông.

Loạt ô tô đỗ thành hàng 2, hàng 3 chiếm lòng đường Nghiêm Xuân Yêm.

Ô tô đỗ hàng 3 gây cản trở giao thông.

Tại điểm dừng xe buýt, do ô tô đỗ chắn lối vào nên xe buýt phải đỗ giữa đường cho khách lên, xuống.

Chị Hoàng Ngọc Loan, hành khách đi xe buýt cho biết, việc lên xuống xe ở đây rất khó khăn. “Tình trạng ô tô đỗ chiếm điểm dừng xe buýt trên đường này diễn ra từ lâu, chúng tôi phải chạy ra giữa đường để lên xe buýt rất nguy hiểm”, chị Loan nói.

Ô tô buýt phải dừng giữa đường do hàng xe con đỗ sai quy định.

Lực lượng chức năng phải chia nhau gọi loa và gọi điện thoại thông báo cho các chủ xe vi phạm xuống để xử lý. Sau khoảng 30 phút, 8 tài xế có mặt làm việc với cơ quan chức năng.

Chị Đỗ Thị N. (cư dân chung cư CT12A) cho biết, trước khi mua nhà, gia đình không hay biết về việc sẽ không có chỗ đỗ xe.

"Tôi biết mình đỗ vậy là sai nhưng không có phương án nào, chẳng ai muốn ngày nào cũng nơm nớp lo bị phạt thế này", chị N. cho biết.

Lực lượng CSGT dùng loa gọi các chủ phương tiện đỗ xe trái quy định xuống làm việc.

CSGT gọi điện thoại cho các chủ xe vi phạm.

Tài xế xếp hàng nhận phiếu phạt.

Anh Nguyễn Bá T. (cư dân chung cư CT12C) chia sẻ, đây là lần thứ 2 trong tháng anh bị lập biên bản xử phạt về hành vi này. Anh đã ý thức được việc đỗ xe dưới lòng đường là sai và gây nguy hiểm.

Đại úy Uông Đức Hùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, nhắc nhở các phương tiện không đỗ xe trái quy định nhưng do lượng xe quá đông nên nhiều chủ xe cố tình vi phạm.

“Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục phối hợp với công an sở tại để cắm chốt xử lý tại điểm nóng dừng đỗ sai quy định này”, Đại úy Uông Đức Hùng cho biết.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 23/3, trước cửa chung cư CT12A Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông này do ô tô nhãn hiệu Mercedes mang biển kiểm soát 43A-648.XX đỗ giữa đường. Anh Đ.T.S. (SN 2002, quê Nam Định) điều khiển xe máy mang BKS 18G1-292.XX lưu thông cùng chiều, tránh chướng ngại vật trên đường nên đâm vào đuôi ô tô trên.

Hậu quả vụ va chạm khiến anh S. bị thương nhẹ, hai phương tiện hư hỏng.